Qué dijo Falcioni de los silbidos de los hinchas de Independiente: “La reacción de la gente…”

El Rojo no levanta cabeza. Independiente sumó un nuevo empate en la Liga Profesional, esta vez 1 a 1 frente a Huracán y apenas tiene dos puntos en los tres partidos del nuevo ciclo de Julio César Falcioni como entrenador. El equipo se despidió del campo de juego del Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini silbado por los hinchas y con el clásico pedido de "que se vayan todos", y el técnico se refirió a la situación en conferencia de prensa.

"Sí entiendo la reacción de la gente. No jugamos bien", comenzó Falcioni. Es que su equipo, que estuvo muy impreciso y creó pocas situaciones claras de gol, encima se encontró arriba en el marcador por el gol de Leandro Fernández y apenas pudo sostenerlo cinco minutos.

"Creo que comenzamos el partido muy correctamente. Después, el apuro, la imprecisión hizo que erráramos muchos pases. Sabíamos que tapando la salida del adversario íbamos a poder recuperar una pelota y quedar abierto, como pasó en la jugada del gol", analizó el entrenador de 66 años.

"El apuro nos juega en contra. Parte de lo que hablamos en el entretiempo fue eso, que nos tranquilizáramos. Empezamos a ceder la pelota y no ganar ninguna segunda, lo que nos hizo retroceder un poco más", explicó el técnico de Independiente sobre el empate frente al Globo .

Más tarde, Falcioni se refirió al presente de Independiente y aseguró: "Sabía que el emprendimiento no era fácil, sabiendo que tenemos que trabajar y darle confianza a algunos jugadores. No es excusa, pero de la defensa del partido pasado tuvimos que cambiar dos nombres. Hicimos alguna variante en el medio para tratar de tener el control del juego y no fuimos lo suficientemente precisos para adueñarnos del juego y ser más profundos".