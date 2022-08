El Tomba, con uno menos, empató contra Independiente y se aleja de la punta

Godoy Cruz tenía que ganar para no perderle pisada al líder Atlético Tucumán. El Tomba podía ponerse a tan sólo dos puntos del Decano en caso de vencer a un Independiente débil y con problemas en todos los frentes. SIn embargo, el conjunto de la dupla Orsi-Gómez no estuvo en su mejor versión y no pudo pasar del empate ante el Rojo.

El partido no comenzó de la mejor manera para el conjunto bodeguero. Desde un principio, Independiente se plantó mejor y avisó con un gol anulado a Leandro Benegas por off-side. Como dice el dicho, el que avisa no traiciona y, momentos después, el Rojo se puso en ventaja con gol de Juan Manuel Insaurralde justo antes de irse al vestuario.

El inicio del segundo tiempo no fue muy distinto al transcurso de los primeros 45 minutos, ya que José Canale vio la tarjeta roja. A pesar del mal momento, Godoy Cruz seguía intentando, la dupla técnica movió el banco y encontró respuestas rápidamente: Tadeo Allende ingresó y la mandó a guardar en su primer contacto con la pelota.

Luego, ambos tuvieron sus chances pero ninguno tuvo la efectividad suficiente para llevarse el triunfo. Con este empate, Godoy Cruz no pudo acercarse a la punta y quedó con 25 puntos, a cuatro de Atlético Tucumán. Por su parte, Independiente no logra salir del fondo y suma 14 unidades en 15 fechas disputadas.

No fue una tarde más para el público tombino. Ezequiel Bullaude, figura del Expreso Bodeguero, jugó su último partido ante la gente de Godoy Cruz antes de irse al Feyenoord. Por esta razón, el joven fue ovacionado por los presentes en el Malvinas Argentinas.

