La comparación que molestó a Gallardo tras el 3-0 de River a Central Córdoba: “Parece una obviedad, pero…”

Frente a un Monumental colmado, River venció a Central Córdoba con bastante autoridad y se llevó tres puntos importantísimos para cumplir su deseo de pelear el campeonato hasta el final. El partido ante el Ferroviario era muy importante para no perderle pisada a Atlético Tucumán, pero también para recuperar confianza luego de un mal partido ante Arsenal en la fecha de entre semana. En esta línea, a Marcelo Gallardo le hicieron una pregunta en la que se comparó ambos desempeños y no le hizo nada de gracia.

En conferencia de prensa, Juan Cortese, periodista de TyC Sports, le preguntó al DT de River por "las dos caras" que mostró el Millonario en el espacio de una misma semana. Aunque la pregunta llegó con un análisis de la levantada del equipo, a Gallardo no le gustó mucho el cuestionamiento: "Hay que tener en cuenta que los rivales juegan. Parece una obviedad, pero cuando las cosas no salen a veces también el rival tiene sus méritos. No es siempre que las cosas no nos salgan a nosotros. No todos los contextos son iguales", aseguró el DT.

Luego, Gallardo agregó que "si un equipo que viene a defenderse lo hace bien y nosotros no podemos romper, el mérito es del rival que no nos dio la posibilidad". A su vez, también reconoció que River tiene que su parte de responsabilidad en el hecho de no poder abrir los partidos rápidamente: "También la crítica nuestra que no supimos romper ese cerrojo, nosotros asumimos eso totalmente", analizó sobre el último partido como visitante.

El miércoles pasado, River casi no creó situaciones de gol en su visita a Arsenal en Sarandí y tuvo un desempeño flojo que recordó a la mala racha que tuvo en este segundo semestre. SIn embargo, el equipo del Muñeco levantó su nivel contra Central Córdoba en el Monumental y se llevó el partido por 3 a 0.

Por último, Gallardo se refirió a sus enojos en la línea de cal cuando a River no le salen las cosas: "¿Que me enojo? Eso me pasa bastante, je. Incluso cuando jugamos bien. Creo que hoy encontramos el ataque directo y llevamos peligro, por lo que no sufrimos. Estamos medio fríos al ST, pero creo que más allá de eso lo controlamos con tranquilidad", respondió entre risas.