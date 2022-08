La novedad sobre De la Cruz que celebra River

Después de más de dos años de trámites, a Nicolás de la Cruz finalmente le salió la nacionalidad argentina y, de esta manera, el mediocampista uruguayo ya no ocupa más cupo como extranjero. Esto significa una muy buena noticia para River, que a partir de ahora tendrá un mayor margen de acción a la hora de buscar refuerzos.

El charrúa no cuenta más como extranjero.

Gracias a la nacionalización de De la Cruz, el Millonario cuenta con dos plazas libres debido a que AFA permite que cada equipo cuente con seis jugadores foráneos inscriptos, aunque sólo cinco puedan firmar la planilla para un partido. Actualmente, son cuatro los extranjeros en el plantel del Muñeco que abarcan un cupo: el chileno Paulo Díaz, el paraguayo Robert Rojas y los colombianos Juan Fernando Quintero y Miguel Borja.

Además de DLC, los que tampoco ocupan cupo son David Martínez, que juega para la selección de Paraguay pero es argentino, y el juvenil colombiano Fabián Londoño Bedoya, quien ya lleva más de 30 meses jugando en las Inferiores del club y, por reglamento, dejó de contar como extranjero.

Acerca de la situación individual de De la Cruz y su contrato, que expira en diciembre de este año, se refirió este jueves el presidente Jorge Brito y se mostró optimista con la renovación: "En las próximas semanas esperamos llegar a un acuerdo final. El contrato está bastante avanzado de palabra con él y con su representante". Lo que siguen negociando es la duración del nuevo vínculo. River ofreció una prórroga hasta 2025 y el volante uruguayo pretende que el vencimiento sea en 2024.

De la Cruz posee contrato en River hasta diciembre de este año.

Por otra parte, Brito reconoció que están manteniendo negociaciones con el Liverpool de Uruguay para comprarle el 30% del pase que aún posee de De la Cruz y que éstas son en "muy buenos términos". No obstante, esta adquisición de los derechos económicos va por un carril totalmente aparte al de la renovación. Por lo que, en caso de que no prospere, esto no afectará en lo más mínimo a la firma.

El todocampista charrúa está en River desde mediados del 2017 y posee contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2022.