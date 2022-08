La insólita respuesta de Ameal a los hinchas de Boca que lo increparon por no renovarle a Rossi: “¿Y yo qué…?”

El miércoles pasado, en el el 0-0 ante Rosario Central, la gente de Boca dio todo un mensaje con la ovación de la Bombonera entera a Agustín Rossi, quien no renovó su contrato y terminó enfrentado con Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol. Hay disconformismo por el presente del equipo y las últimas decisiones, y así varios plateístas se lo hicieron saber al presidente, Jorge Amor Ameal, quien fue insultado y les habría respondido con una frase insólita.

Al finalizar el partido ante Central, varios hinchas del Xeneize -calientes- lo increparon a Ameal por la no renovación al arquero Rossi (que volvió a atajar un penal y ser figura) y, según contó el periodista Gabriel Anello en Radio Mitre, el presidente les contestó: "¿Y yo qué tengo que ver con los contratos?".

Luego de que se hiciera público el conflicto con Rossi y que no se llegó a un acuerdo por un tema exclusivamente económico, máximo responsable del club fue muy duro con el arquero: "Boca no se mueve un solo peso de lo ofrecido a Agustín Rossi, no podemos ofrecerle a Rossi un contrato que quiebre al club. Vamos a reunirnos con el Consejo para definir si Rossi sigue atajando en Boca. Lo que nos está pidiendo no se lo puede pagar nadie en el fútbol argentino. Él rechazó convertirse en el arquero mejor pago de la historia del club".