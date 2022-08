Qué pasó en la reunión entre Riquelme y Rossi y la reacción del arquero a la tajante postura de Boca

¿Agustín Rossi no sigue en Boca y tema terminado? Este martes, en el predio de Ezeiza, el arquero y su representante se reunieron con Juan Román Riquelme y el resto del Consejo de Fútbol, a quienes presentaron una contrapropuesta a la "oferta gigante" que había brindado el club. Los dirigentes del Xeneize dijeron que no se iban a mover del contrato ofrecido anteriormente y la charla duró cinco minutos. No hubo acuerdo y la continuidad del arquero con la azul y oro está casi caída...

El vínculo de Rossi se termina el 30 de junio de 2023 y, a menos que ceda a las pretensiones del Consejo, no seguirá en el arco xeneize. Es más, Boca podría salir a buscar un arquero ahora mismo para cerrarlo antes del 8 de agosto y Rossi podría acercar una oferta para irse ahora. Hasta se habló de que el héroe de los penales podría quedar separado del plantel o, por lo menos, ser suplente este fin de semana frente a Platense.

Después de una brevísima reunión, el futuro del arquero es incierto. Así lo informó el periodista Tato Aguilera en TyC Sports: "Agustín Rossi y Miguel González, representante del jugador, presentaron una contraoferta. La contestación, en la que estuvo Juan Román Riquelme junto a los integrantes del Consejo de Fútbol fue 'no nos movemos de lo que ya ofrecimos'. El futbolista, si no quiere este contrato, hasta el 30 de junio del año que viene seguirá jugando en Boca".

"Para Boca la oferta fue gigante, desde el lado del jugador me reconocieron que la oferta es buena pero querían modificar algunas cláusulas, por eso esa contrapropuesta. No hubo negociación y quedó allí la reunión", explicó Tato Aguilera.

"¿Cómo sigue la historia? Agustín Rossi tiene contrato hasta el 30 de junio del año que viene. Si llega una oferta ahora la analizarán. Boca probablemente motorice la llegada de un arquero. Veremos si de acá al 8 de agosto lo pueden concretar. Veremos si el sábado, contra Platense, Agustín Rossi ataja o no", agregó el cronista.

La única manera de torcer el rumbo para que el arquero siga en el Xeneize es que Rossi dé el sí al contrato que ofreció Boca y cerrar la renovación en los términos que impusieron Riquelme y el Consejo de Fútbol. Si bien no está confirmado que el 1 salga del equipo por no renovar, hay posibilidades de que quede apartado del plantel y siga entrenándose los últimos diez meses en las instalaciones del club, o que se vaya ahora por una propuesta económica satisfactoria. Hasta ahora el único club que presentó una oferta fue Flamengo, por 2 millones de dólares y fue rechazada. La cláusula es de 25 millones.

Por un lado, a Boca le convendría vender a Rossi ahora para que no se vaya libre, aunque a sabiendas de que su contrato ya se termina muchos clubes podrían optar por esperarlo hasta junio para conseguirlo sin pagarle un centavo al Xeneize por su pase. ¿Qué pasará?