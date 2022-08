Las bombas del presidente de Agropecuario a una semana de jugar ante Boca por Copa Argentina

El pasado 8 de junio, en el marco de los 16avos de final de la Copa Argentina, Agropecuario de Carlos Casares estuvo en boca de todo el país luego de vencer a Racing por 2-1 y sacar su pasaje a octavos de final, donde se medirá nada más y nada menos que ante Boca. En esta oportunidad, el club volvió a estar en los primeros planos, pero no por lo realizado dentro del campo de juego, sino que por la picante crítica que tuvo Bernardo Grobocopatel, su fundador y presidente, contra los jugadores a través de las redes sociales.

Final fecha 27Agropecuario 0Gimnasia 1Mientras se retiraban los jugadores de Gimnasia todos unidos y con gran... Posted by Bernardo Grobocopatel on Sunday, July 31, 2022

En su cuenta de Facebook, donde cuenta con más de cuatro mil amigos y ocho mil seguidores, escribió: "Mientras se retiraban los jugadores de Gimnasia todos unidos y con gran humildad me hizo recordar nuestros grandes momentos, donde se veía lo mismo, lamentablemente hoy se ve todo lo contrario".

Su equipo cayó por la mínima diferencia ante el Lobo mendocino y sigue fuera de puestos de clasificación al reducido por el segundo ascenso. "No se juega a nada, no pateamos una sola vez al arco, no dimos 2 pases seguidos, salvo alguna honrosa excepción tampoco corremos ni metemos y podría seguir si desarrollo otros temas", criticó.

"La realidad es que hubo un solo equipo en la cancha y fue Gimnasia....si seguimos jugando, corriendo y con esta actitud ojalá nos salvemos del descenso....que, como yo empecé de CERO, con otro grupo llegaremos al sueño...LA REALIDAD ES UNA... ¡¡¡LO DURO ES ACEPTARLA!!!", sentenció Grobocopatel, indignado.

El miércoles 10 de agosto, en busca del pasaje a los cuartos de final del torneo, Agropecuario y Boca se verán las caras. El partido tendrá lugar en el estadio Padre Martearena de Salta y comenzará a las 21.10 y se podrá observar en vivo por la señal de TyC Sports.