La tremenda decisión que tomaría Boca con Rossi si no renueva su contrato

¿Conflicto en puerta entre Boca y Agustín Rossi? La renovación del contrato del arquero podría ser el detonante de un problema importante en el arco del Xeneize. Es que el club hizo una "propuesta gigante" para extender el vínculo, el 1 pidió unos días para responder y, después del 3 a 0 sufrido contra Patronato, el Consejo de Fútbol dio un ultimátum. Que responda ahora, y que diga que sí. Y si Rossi contesta que no, no juega más en Boca...

Este martes, el periodista de TyC Sports Mariano Grosman aseguró desde el predio de Ezeiza que Rossi podría quedar "colgado" si no acepta la oferta del club: Lo importante es la reunión que se va a dar dentro de un rato. No sé si va a estar el vicepresidente Juan Román Riquelme. La postura de parte de Boca es una respuesta inmediata a la propuesta que le ha realizado la semana pasada. Si la repuesta es negativa hay que salir a buscar un arquero. Tiene tiempo hasta el 8 de agosto. Si busca un arquero Boca porque Rossi decide no aceptar la propuesta, es muy probable que deje de atajar", aseguró.

Según Julio Pavoni, compañero de Grosman en Dale al Medio, Rossi quiere seguir en el club, pero todavía no tomó la decisión final debido a una cuestión familiar: el arquero, de gran nivel en el Xeneize, tendría ofertas en Europa y estaría definiendo un proyecto de vida con su familia. El ex Lanús, además, será padre en los próximos meses y ese sería un factor importante en la decisión.

Tal como indicó Grosman sobre la reunión entre la dirigencia de Boca, el representante de Rossi y el propio jugador, por el momento no se puede confirmar que haya un acuerdo. "Rossi quiso negociar y el Consejo le dijo que la oferta estaba hecha. La reunión fue muy breve. Se sentaron con la intención de negociar, la respuesta de Boca no fue la esperada. No hubo lugar para una negociación". En caso de no aceptar la renovación, en ese sentido, el arquero podría perder la titularidad y el Consejo de Fútbol saldría a buscar un refuerzo en ese puesto.

De darse lo comentado por Grosman, los arqueros de Boca serían Javier García y el joven de la Reserva Leandro Brey, aunque podría llegar un nuevo nombre. Pedro Gallese, arquero de Perú, y Sergio Rochet, el 1 de Uruguay, son nombres que sonaron. ¿Qué pasará con Rossi?