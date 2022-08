¿Qué le dijo Tevez a Rossi al oído al irse de la cancha?: “Queda…”

La del miércoles no fue una noche más para el mundo Boca y mucho menos para la vida de Carlos Tevez. El Apache llegó a la Bombonera, como tantas veces a lo largo de su vida, pero esta vez para sentarse en el banco de suplentes visitante. Tras el partido, más que especial para él, enfrentó los micrófonos y se refirió al diálogo que mantuvo con Agustín Rossi.

En diálogo con F10, programa de ESPN, el DT de Rosario Central fue consultado sobre las palabras que cruzó con el arquero del Xeneize, quien decidió no renovar su contrato con el club más allá de junio del 2023. "No, queda entre nosotros. Están en todas ustedes también", fue la respuesta del director técnico del Canalla.

Antes, en conferencia de prensa, Tevez se refirió al punto sumado: "Tenemos que seguir creciendo, como el proyecto. Vamos por el buen camino. Y no me parece bien el resultado porque siempre quiero ganar. Venimos trabajando. Lo que estamos haciendo es el camino. Eso hace que los chicos tengan confianza. Contento. El equipo lo está demostrando, tanto chicos como grandes".

Sobre su vuelta al club que lo vio nacer futbolísticamente, manifestó: "Miré el palco donde estaba siempre mi papá... Las emociones son fuertes porque siempre estuve del otro lado. Pero rápidamente cambié el chip y ya estaba. Pero fueron sensaciones diferentes".

Para finalizar, no perdió su oportunidad de hablar del recibimiento de los fanáticos del Xeneize: "Lo esperaba. Lo vivo en la calle, en el día a día. Una emoción muy grande ser ovacionado. Es una sensación que uno no puede explicar porque uno no juega más. Y corearon mi nombre como si jugara. Son sentimientos que no lo había experimentado ni como jugador. Nunca enfrenté a Boca como jugador. Fue una situación fea, pero hoy me debo a Central. Se demostró en la cancha que lo quería ganar".