La lapidaria frase de Tevez sobre Riquelme tras el homenaje en la Bombonera: "Con Chicho..."

Fue su última respuesta antes de irse de la Bombonera. Tras la conferencia de prensa en la que declaró que fue "una sensación fea" enfrentar a Boca como DT rival y un mano a mano con ESPN en la que dijo que lo que le susurró al oído a Agustín Rossi al dejar de la cancha "queda entre nosotros", Carlos Tevez le dio una nota a Súper Mitre Deportivo que cerró su noche luego del 0-0 que se llevó su Rosario Central. Y en la pregunta del estribo del periodista Gabriel Anello, con quien el Apache tiene una muy buena relación, Carlitos clavó una daga inesperada.

-¿Te hubiese gustado que Juan Román Riquelme te venga a saludar a la cancha, que te dé la medalla y un abrazo él, te hubiese gustado encontrarte en el verde césped con Román?

-No, con Chicho (Serna) está bien... Chau, amigo.

No hizo falta decir nada más. Ya estaba dicho todo. Aquel abrazo que Román le dio a Carlitos el día de la despedida de Tevez de Boca fue solo eso: un abrazo. Pero la relación entre los dos ídolos xeneizes, quedó más que claro, se fue enfriando con el paso de los años hasta llegar al punto en el que Tevez, a micrófono abierto, no tuvo empacho en decir que no le hubiese gustado recibir la plaqueta y la camiseta de manos de Riquelme.

Qué había dicho Riquelme de la vuelta de Tevez a la Bombonera

El martes 16, en una charla con ESPN F90, Riquelme se había referido a la visita del último ídolo xeneize a la Bombonera, esta vez en el banco de suplentes visitante: "Es una felicidad [que Tevez vaya a la cancha de Boca], esperemos que esté disfrutando de ser técnico. Se lo ve tranquilo ahí al lado de la cancha, la verdad que me pone muy contento", aseguró el vicepresidente xeneize.

Luego, el dirigente había hablado sobre el recibimiento que tendría Carlitos por parte de la gente de Boca, a la cual no ve desde marzo de 2020: "Tevez viene a su casa, lo vamos a tratar con mucho cariño, con mucho amor". Por su parte, se espera que el club de la Ribera le otorgue algún reconocimiento antes del comienzo del partido entre el Xeneize y Central.

Por último, Riquelme había dejado una firme frase sobre cómo es su vínculo con Tevez, del que se habló mucho durante el tiempo que compartieron en Boca como dirigente y jugador: "Yo lo quiero mucho, lo conozco de chiquito. No somos amigos pero lo quiero mucho, así que deseo que mañana pase un gran día y estoy seguro de que el hincha de Boca lo va a tratar con mucho amor y cariño, como tiene que ser".