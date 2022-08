La revelación del árbitro que expulsó a Messi a los 40 segundos de debutar en la Selección: “Lo habría…”

Un 17 de agosto, pero del 2005, se dio uno de los momentos más icónicos de la historia moderna del fútbol. Hace 17 años Lionel Messi debutó con la Selección mayor, pero no fue de la manera esperada. La Pulga, de tan solo 18 años, vio la tarjeta roja a los 45 segundos de haber ingresado al campo de juego en lugar de Lisandro López. El árbitro, que quedó en la historia, fue el alemán Markus Merk.

Con la pelota dominada, pegada a su pie zurdo, el rosarino encaró como miles de veces lo hizo a lo largo de su carrera. En un forcejeo con Vilmos Vanczák, jugador de la Selección de Hungría, este acusó un golpe en la cara que el Teutón compró y culminó con la cartulina roja para el capitán de la Selección argentina.

En diálogo con La Nación, a casi dos décadas del suceso, el colegiado rompió el silencio: "Mirando hacia atrás, lo habría dejado en amarilla. Desde otra perspectiva, la jugada de Lionel Messi fue menos intensa que desde mi punto de vista, tan cerca, en ese momento".

Además, refiriéndose al uso de la tecnología en el deporte, sentenció: "Curiosamente, cuando se introdujo el VAR, les propuse a mis colegas discutir aquella situación como ejemplo. Y la mayoría dijo que no habría pedido una revisión. Si lo hubiera hecho, habría cambiado de opinión. Las expulsiones deben ser claras, no solo 'justificables'".

Años más tarde, en diálogo con TyC Sports, Messi revivió la jugada y dio su opinión al respecto: "Es amarilla eso. Cualquier manotazo o codazo sin intención es amarilla. Ahí ni lo toco. Tenía 18 años y pensaba: 'entré y me echaron. No me llaman nunca más'. Ese día fue terrible"