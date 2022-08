Boca y Central empataron en la vuelta de Tevez a la Bombonera

Boca y Rosario Central no se sacaron diferencias en un partido que tuvo muy pocas situaciones de gol, a excepción de un penal por lado que ambos terminaron fallando (Servio y Pol Fernández, los dos pateadores). En la vuelta de Tevez a la Bombonera, en la que tuvo su homenaje, se vio otro flojo partido de este equipo de Ibarra. Con esta igualdad, el Xeneize quedó diez puntos del líder Atlético de Tucumán.

Los dos penales errados

Boca tuvo las mejores chances pero no pudo superar a un equipo de jóvenes que por momentos le jugó de igual a igual. En el comienzo del partido, y cuando los dos equipos se estaban estudiando, Central tuvo la primera chance clara para ponerse en ventaja cuando un pelotazo largo de Ignacio Malcorra encontró por izquierda a Ismael Cortés, que dentro del área remató cruzado y la pelota pegó en el cuerpo y la mano de Luis Advíncula.

El árbitro Pablo Echavarría dejó seguir y a instancias del VAR cobró el penal ante la protestas de los futbolistas locales. Es que estaba muy fresco el recuerdo de la mano no cobrada a Jonathan Gómez sobre la hora en el último partido ante Racing.



El remate de Servio fue suave y al medio y Rossi detuvo el balón con los pies; triunfando en el duelo de arqueros que ganó un especialista en atajarlos, y que en este controvertido momento que está atravesando por la no renovación de su contrato recibió un fuerte apoyo de sus hinchas.



Pero Servio iba a tener revancha en el tiempo de descuento de esa etapa inicial cuando le contuvo el remate a "Pol" Fernández desde los 12 pasos, tras una falta de Ismael Cortéz a Sebastián Villa ratificada por el VAR.



El complemento fue peor que el primero, porque ni siquiera tuvo la emotividad de esas dos instancias mencionadas, ya que Boca se mostró impotente y sólo pudo crear peligro com un remate de media distancia de Villa, que se estrelló en el travesaño, y un centro atrás del propio colombiano que nadie pudo empujar adentro del área chica.

Cada tanto, los pibes de Tevez se mostraron desfachatados para hasta animarse a ganar el partido, sobre todo cada vez que la pelota pasó por los pies de la figura de la cancha, Facundo Buonanotte, ya captado por Javier Mascherano para el seleccionado Sub-20. Sin embargo, ninguno de los dos pudo romper el cero.