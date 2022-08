Schiavi liquidó a Ibarra, su exayudante en la Reserva de Boca: “Apenas llegó me dijo…”

El mundo Boca no da respiro. Luego de un fin de semana caótico con la pelea entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano, todos los focos se posaron sobre el ambiente que reina en el Xeneize. Ambos jugadores fueron suspendidos, Juan Román Riquelme habló sobre el tema en televisión y aseguró que "deberán reflexionar para que no vuelva a suceder". En charla con ESPN F90, el vicepresidente reiteró que Hugo Ibarra se ganó su lugar como DT de la Primera. Sin embargo, Rolando Schiavi está muy en desacuerdo con eso.

"Ibarra tiene contrato hasta fin de año. Estamos muy contentos con el plantel y el técnico que tenemos, no tengo nada que aclarar", disparó Riquelme antes de resaltar la trayectoria de Ibarra en la Reserva del club de la Ribera. Precisamente, el Flaco Schiavi tuvo al Negro como ayudante durante su estadía con el equipo juvenil de Boca y aseguró que al exdefensor no le interesaba ser DT: "Estuvo cuatro años acompañándome en la Reserva, era segundo ayudante, porque no quería ser primero. Me lo dijo apenas llegó y por eso elegí primero a Bracamonte. Él prefería ver las cosas desde otro lado".

En su función como panelista de ESPN, Schiavi no se guardó nada y destrozó a su excompañero: "Hay que prepararse para ser técnico de Boca, yo no sé si lo está. No se si esta capacitado para hacerlo. Quizás los que lo pusieron vieron con un potencial. Por lo que yo estuve con él... nunca quiso ser técnico, él no quería ser entrenador cuando estaba en la Reserva. Por eso me sorprende que lo sea", disparó sin pelos en la lengua.

Luego, el Flaco, que dirigió a la Reserva de Boca durante cuatro años, agregó: "En estos dos años que estuvo ahora cambió de parecer, pero yo siempre digo que hay que prepararse. Cuando me tocó arrancar, me pasó, que había hecho el curso, pero empezás a buscar otras cosas. Él no quería dirigir".

Por último, Schiavi contradijo a Riquelme sobre el éxito que tuvo Ibarra en las inferiores de Boca: "El 70% de los chicos que salieron campeones de la Reserva hacia cuatro años que se venían formando conmigo", sentenció.