La contundente frase de Riquelme sobre Tevez y su vuelta a la Bombonera: "No somos amigos, pero..."

El próximo partido de Boca será especial. No porque se trate de un clásico o un partido definitorio para el campeonato, sino porque Carlos Tevez volverá a la Bombonera. El Apache se retiró del fútbol en plena pandemia, por lo que no pudo despedirse de la hinchada xeneize como se merece un ídolo de su calibre. Por eso, se confirmó que habrá un reconocimiento para el DT de Rosario Central y Juan Román Riquelme aseguró que, aunque no los une un vínculo de amistad, está muy contento de que el exdelantero regrese a "su casa".

epresEn charla con ESPN F90, el vicepresidente del Xeneize se refirió a la visita del último ídolo xeneize a la Bombonera, esta vez en el banco de suplentes visitante: "Es una felicidad [que Tevez vaya a la cancha de Boca], esperemos que esté disfrutando de ser técnico. Se lo ve tranquilo ahí al lado de la cancha, la verdad que me pone muy contento", aseguró Riquelme.

Luego, el dirigente habló sobre el recibimiento que tendrá Carlitos por parte de la gente de Boca, a la cual no ve desde marzo de 2020: "Tevez viene a su casa, lo vamos a tratar con mucho cariño, con mucho amor". Por su parte, se espera que el club de la Ribera le otorgue algún reconocimiento antes del comienzo del partido entre el Xeneize y Central.

Por último, Riquelme dejó una firme frase sobre cómo es su vínculo con Tevez, del que se habló mucho durante el tiempo que compartieron en Boca como dirigente y jugador: "Yo lo quiero mucho, lo conozco de chiquito. No somos amigos pero lo quiero mucho, asi que deseo que mañana pase un gran día y estoy seguro de que el hincha de Boca lo va a tratar con mucho amor y cariño, como tiene que ser".

Boca recibirá a Rosario Central este miércoles a partir de las 21:30 en la Bombonera. Con las ausencias de Darío Benedetto y Carlos Zambrano por decisión institucional, se espera que Hugo Ibarra disponga de Rossi; Advíncula, Figal/Aranda, Roncaglia, Fabra; Medina, Varela, Pol Fernández; Romero; Villa y Vázquez.