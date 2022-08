¿Riquelme piensa que hay un "buchón" dentro del plantel de Boca? "Me sorprende que..."

Juan Román Riquelme rompió el silencio tras unos días por demás agitados en Boca. Como no podía ser de otra forma, el vicepresidente del Xeneize habló sobre la pelea entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto y se refirió a las filtraciones sobre lo que le dijo a los jugadores en una charla grupal en el Hotel Continental.

"Cruzaron la línea, le faltaron el respeto a los hinchas. Esto no es boxeo. Los domingos, hermandad. El resto de los días no me importa lo que hagan ni como se llevan...", disparó Riquelme en una charla privada con los jugadores de Boca en la concentración luego del escánadalo. Esta conversación privada salió a la luz, lo que llamó la atención del vice: "No estuve ahí adentro. Si hubiese tenido la suerte de estar, ya estoy viejo, no puedo jugar, pero estaría contestando lo mismo. Las cosas que pasan ahí adentro tienen que quedar ahí adentro. Me sorprende que ustedes se enteren de todo", aseguró, dando a entender que hay alguien detrás de las filtraciones.

Sobre sus frases a los jugadores, Riquelme agregó: "Yo fui al hotel muy tarde y no había nadie, asi que ahora se cuenta todo. Qué se yo, cuando yo era jugador de fútbol, las cosas que pasaban en el vestuario quedaban en el vestuario. Es raro, la verdad es que ahora me toca estar de afuera pero no deja de ser raro".

Luego, Riquelme volvió a referirse particularmente a la pelea entre Zambrano y Benedetto y se mostró sorprendido por el momento en el que se dio el enfrentamiento: "Mayormente las discusiones entre compañeros se dan en un entrenamiento con un choque, una patada... Los jugadores son personas y por ahí vienen de su casa con problemas y se la agarran con un compañero en los entrenamientos. Ahora, cuando es en un partido, se te sale la cadena con el contrario... Es momento de pensar y reflexionar".

Por último, el ídolo volvió al tema de las filtraciones y diferenció las charlas individuales con las grupales: "Siempre hablo con los jugadores. Ellos han tenido su charla en el vestuario después del partido y en el hotel. No sale en ningún lado cuando hablo con cada uno de ellos, pero cuando lo hago con todos, sí. Tenemos que tener un poquito de cuidado", soltó.