El palazo de Riquelme al representante de Agustín Rossi: "Cuando nos miramos..."

La negociación con Agustín Rossi tuvo un final triste para Boca. La elección del arquero de no renovar su contrato ante la propuesta del Xeneize tuvo su versión, contada por su representante. Y ahora quien dio su versión es Juan Román Riquelme. El vicepresidente boquense contó cómo fue el desarrollo de la negociación y hasta reveló que se sorprendió con la contraoferta del agente del futbolista.

Consultado por ESPN F90 respecto de la renovación de Rossi, Riquelme comenzó: "Nosotros cuando hemos tomado la decisión de aceptar la propuesta de Monterrey por (Esteban) Andrada, a quien le mando un beso muy grande y espero que esté muy bien ahí en México, nosotros tuvimos que aguantar una semana, diez días que era prender la tele y que 'Boca quiere a este arquero', que 'Boca va a traer al otro arquero'... Habrán nombrado diez, quince arqueros. Con Miguel Russo y la gente del Consejo nosotros estábamos seguros de que el arquero iba a ser Rossi".

"Era lo único que teníamos claro nosotros era que Rossi iba a ser el arquero. Pero vos prendías la tele y en todos los canales decían que íbamos a traer un arquero. Porque se iba Andrada. Cuando las cosas que uno decide y las toma con calma y salen bien, a nosotros nos pone contentos. A nosotros nos da mucha felicidad que Agustín esté haciendo las cosas de esta manera, que el hincha de Boca esté contento", siguió Román.

En ese sentido, Riquelme le restó importancia a que Rossi no renueve y dejó ver que eso no representa ningún conflicto: "Eso nos da mucha felicidad porque quiere decir que tomamos una buena decisión. Después, para nosotros no hay ningún problema. Son cosas del fútbol".

Respecto de la negociación, el vicepresidente de Boca explicó: "Nosotros hemos empezado a hablar con él en marzo. Hemos hecho la primera propuesta en marzo. Creo que a finales de marzo. Hemos ofrecido renovar hasta 2026 porque estamos con mucha ilusión de que él se quede con nosotros por muchos años". Llamativamente, Román habló en presente, como si todavía quedara lugar para que el arquero siga.

Más tarde, Riquelme tiró un palazo para el representante de Rossi, Miguel González: "A las 48 o 72 horas su representante nos dio su respuesta. Nosotros cuando nos miramos nos sorprendimos, pensamos que se había equivocado. Tomamos las cosas con calma, nos hemos sentado, hemos sacado los números para atrás, para adelante, para el costado, para el otro lado, para hacer un esfuerzo grande porque queremos contar con él por muchos años en el club".

"Hará 10 o 20 días se le ha hecho un ofrecimiento muy importante. El agente del jugador lo ha hecho claro, lo ha hecho público el esfuerzo del club. Nosotros con toda la ilusión del mundo de que nos diga que sí. Y bueno, nos ha comunicado que no va a renovar", explicó el vice de Boca.

"No es más que eso, para nosotros no hay ningún problema. Lo vamos a disfrutar hasta el 30 de junio como tiene que ser. Nos da mucha felicidad que la gente lo trate con mucho cariño. Queremos que a todos los jugadores de nuestro club el hincha de Boca lo trate con mucho cariño, nos da mucha felicidad. No pasa nada, hay que tomar las cosas de esa manera", cerró Riquelme.