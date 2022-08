La particular explicación de Gago del penal no cobrado a Boca: “El árbitro vio…”

Al igual que en la última semifinal de la Copa de la Liga, Racing fue mucho más que Boca, sobre todo en los primeros 45 minutos, pero pecó de falta de eficacia en los metros finales. En este contexto, Fernando Gago enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa, se refirió a la polémica jugada del final y le envió un mensaje a los fanáticos.

?? Empezó el contacto del DT académico con los medios de prensa en la sala de conferencias del estadio uD83CuDFDF?



uD83DuDDE3? "Hicimos un gran primer tiempo en el cual el equipo tuvo muchas situaciones de gol. Sabemos que ese es el camino a seguir, más allá del resultado" uD83CuDF99?#GagoEnConferencia pic.twitter.com/WCsYAl2HoU — Racing Club (@RacingClub) August 15, 2022

Cuando el partido moría, una alevosa mano en el área fue reclamada por todo el Xeneize y post revisión en el VAR, el árbitro Rapallini decidió dar por finalizado el clásico: "Creo que el árbitro vio falta previa de Villa sobre Gómez, le rompió la camisera y le dejó una marca", opinó Gago.

En una cámara de Fútbol 1, programa de ESPN, se ve que hubo plancha de Villa antes de la mano de Gómez, pero ese video no fue parte de la transmisión y por ende no estuvo en la revisión del VAR. Según le confesó el cuerpo arbitral liderado por Rapallini al periodista Germán García Grova, no cobró penal porque consideró que hubo mano simultánea de Villa (con el codo, casual) y Gómez (que abraza la pelota como acto reflejo intencional).

A hora de enviarle un mensaje a los hinchas, Pintita fue contundente: "Al hincha de Racing le digo que siga confiando. Este equipo va a seguir por el camino de tratar de jugar siempre bien y de competir hasta la última fecha del torneo”. Además, añadió: "Creo que este es un torneo largo y sostengo que estamos para competir. Es lo que vamos a seguir haciendo. Y ahora lo que necesitamos son resultados. Pero creo que tenemos que mantener la convicción de seguir jugando igual".

A la hora de analizar lo sucedido dentro del campo de juego, soltó: “El juego del equipo me gustó, pero el resultado no fue el que buscábamos y eso es algo que da bronca, tanto a mí como al resto. Hicimos un gran primer tiempo en el cual el equipo tuvo muchas situaciones de gol. Sabemos que ese es el camino a seguir, más allá del resultado”.

“El equipo dominó, y dominó de la forma en la que queríamos... ¿por qué cuesta tanto el gol? A veces hay circunstancias que no dependen de lo que uno planea, sino donde está la ejecución: a veces la pelota se va a unos centímetros del palo, a veces pega en el palo, a veces está el arquero”, soltó Gago.