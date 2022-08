El desafiante tweet de Zambrano tras las trompadas con Benedetto: "No se negocia la..."

"¡Si nosotros estamos mirando cuando tiran los centros nos van a hacer el gol, boludo!”. El fuerte reproche de Darío Benedetto a sus compañeros cuando la cámara de la transmisión de TV estaba rodeando al grupo de jugadores de Boca antes de irse al vestuario fue el detonante. Según pudo saber MDZ, tras meterse en la manga que los llevaba al largo túnel que tiene la cancha de Racing, el Pipa siguió cuestionando el primer tiempo de la defensa, Carlos Zambrano le respondió "vos hacé un gol" y el delantero se le fue al humo: volaron trompadas, una impactó en el rostro del defensor, llegó la Policía para separar y el peruano salió a jugar el segundo tiempo con un gran chichón en su pómulo izquierdo.

Terminado el partido, una insólita versión oficial intentaba disimular lo indisimulable: "Zambrano sufrió un codazo en el primer tiempo y se le hinchó en el entretiempo".

Minutos después, el propio Hugo Ibarra reconoció la pelea entre el delantero y el defensor, pero evitó dar detalles: "Sé que hubo una discusión y nada más que eso. No tengo la menor idea [por qué fue la pelea], lo voy a charlar, sé que hubo una discusión. No tengo idea [si a eso se debió la hinchazón de Zambrano]". Y consultado sobre si le preocupaba lo ocurrido, sorprendió al decir: "No me preocupa. Siempre hubo discusiones en los planteles. ¿Si es parte del fútbol? Tiene que ser parte del fútbol. Es así. Para mejorar tiene que haber discusiones".

Zambrano, que pasó delante de la prensa con su rostro hinchado por la trompada recibida, se fue sin hacer declaraciones. Pero en su cuenta de Twitter publicó un mensaje más que sugestivo: "Partido complicado pero "La Entrega" del grupo no es negociable", tuiteó, con llamativas comillas en "la entrega", algo que generó especulaciones de las más diversas en la red social. Para algunos podría estar dirigido al propio Benedetto. Para otros podría ser una respuesta a las críticas de hinchas y periodistas sobre la actitud del equipo en los partidos de visitante. El usuario sacará sus propias conclusiones.