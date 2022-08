Las bombas anímicas de Tevez tras el triunfo de Central: qué jugador ve parecido a él y quién le hace acordar ¡a Messi!

Tres dolorosas derrotas (una significó la eliminación de Copa Argentina ante Quilmes) son las que tuvo que atravesar Rosario Central para volver a la senda del triunfo. El equipo de Carlos Tevez había sufrido seis goles en contra y su continuidad era puesta en duda por algunos sectores. Este sábado el Canalla venció a Barracas Central y cortó la mala racha.

En este contexto, el Apache enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa, donde se animó a explicar el motivo de la presencia de muchos juveniles en el equipo: "Juegan los chicos porque están mejor, porque los veo mejor. Estoy convencido de que, a la larga, le puede dar mucho al club. Existe un proyecto de crecimiento y debemos estar convencidos de lo que hacemos con juveniles y con los grandes".

Oviedo debutó con Quilmes por Copa Argentina y este sábado tuvo su primer partido como titular.

A la hora de elegir el jugador que le hace acordar a su propio estilo, expresó: "A Oviedo lo veo muy parecido a mí. Me pongo muy feliz de poder estar acá y poder ayudarlo a él y a todos los chicos". Fabricio, categoría 2004, disputó su primer partido como titular con la camiseta de Rosario Central y es una de las grandes promesas con las que cuenta la institución rosarina.

Buonanotte fue elogiado por Tevez, quien lo comparó con el mejor jugador del mundo.

Más tarde, siguiendo con los elogios para los más jóvenes, se animó a comparar a uno de sus dirigidos con el mejor jugador del mundo: “El freno y cuando acelera me hace acordar mucho a Messi. Hace mucho que no veía a un chico jugar así, que me dé tanto placer, y eso que miro mucho fútbol. Facundo Buonanotte tiene una gran mentalidad, no parece tener 17 años".

Para finalizar, sentenció: “Está en un nivel muy alto, uno piensa que no tiene techo, es donde él quiera llegar. Hoy físicamente está impecable”.