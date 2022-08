Djokovic y la decisión del Masters de Cincinnati, a dos semanas del US Open

Mientras la temporada de cemento en Norteamérica ya empezó y consagró a Pablo Carreño Busta en Montreal, Novak Djokovic sigue a la espera de noticias para saber si podrá disputar el US Open. Su postura antivacunas es inflexible pero el gobierno de Estados Unidos sí cambió sus medidas y requerimientos para ingresar al país, motivo que aviva la ilusión del serbio. Sin embargo, recibió un esperado revés para el Masters 1000 de Cincinnati.

Luego de perderse el Masters 1000 de Montreal porque Canadá sigue firme en no permitir el ingreso de personas no vacunadas, se confirmó que Nole será baja en el torneo que se realizará en el estado de Ohio. De esta manera, Djokovic no estará presente en una de las citas casi obligatorias en la previa al Abierto de Estados Unidos.

Más allá de la baja en este certamen, el CDC (Centro de Control y Prevención de Enfermedades, en inglés) sorprendió al modificar sus medidas sanitarias y rebajó las restricciones: el trato para las personas vacunadas y no vacunadas será el mismo, lo que favorece al serbio en su búsqueda por participar del último Grand Slam del año.

Pese a esta buena noticia, todavía no fue confirmado si este cambio será aplicado para todas las personas o solo para ciudadanos estadounidenses. Desde que se perdió el Australian Open, Djokovic tampoco estuvo en ninguno de los torneos importantes que se disputaron en suelo estadounidense hasta el momento: Indian Wells, Miami y Cincinnati, además de Montreal.

En los últimos días, Djokovic se mostró esperanzado en poder jugar el US Open: "¡Cruzo los dedos!", escribió en las redes ante la noticia de que el CDC empezó a flexibilizar sus restricciones.