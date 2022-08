Djokovic y un cambio de último momento por el que podría jugar el US Open: de qué depende

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) modificaron las medidas sanitarias en Estados Unidos y anunciaron el fin de muchas restricciones contra el coronavirus. En ese sentido, a partir de este viernes el país tratará de la misma forma a los vacunados que a los no vacunados. Esto significa que Novak Djokovic, quien no está vacunado contra la enfermedad, podría participar del US Open 2022.

¿Podrá Novak Djokovic competir en el US Open?

Ante este cambio, Djokovic podría ingresar sin recibir la vacuna en los Estados Unidos y su participación en el torneo de New York dependería únicamente de la autorización que deberá recibir por parte de los organizadores.

El serbio, número 5 del ranking ATP, podría acceder a jugar el US Open casi con seguridad y quedó a la espera de desde la organización del Grand Slam le confirmen que podrá estar en el cuadro principal. Djokovic está inscrito para competir.

Nole se entrenó hasta ahora como si tuviera confirmada su participación, con prácticas poco habituales como el capoeira con un entrenador profesional y hasta empujando un auto deportivo. Sin embargo, el diario Marca asegura que es posible que el tenista no tenga tiempo para realizar los trámites correspondientes para participar, por ejemplo el visado necesario para entrar en el país.

"Si no tengo permiso, no iré. Tampoco es el fin del mundo", había afirmado Djokovic hace poco. Las circunstancias cambiaron y el exnúmero uno del mundo cuenta con una chance de competir en New York. ¿Podrá?

La negativa de Djokovic a vacunarse

Djokovic había mostrado fuertemente sus principios después del escándalo ocurrido en Australia, donde no lo dejaron entrar por no vacunarse, y había asegurado que no lo haría a pesar de que eso le costara la participación en otros torneos y la chance de convertirse en el tenista más ganador de Grand Slams de la historia.

Los antecedentes de torneos que no dejaron competir a Djokovic

La negativa del serbio a recibir la vacuna contra el coronavirus le cerró en 2022 varias puertas, por ejemplo el Abierto de Australia, el caso más famoso, donde no se le permitió el ingreso y hasta fue deportado del país. Al no estar inoculado contra el covid-19, a Djokovic tampoco se le permitió entrar en Canadá para disputar el Masters 1000 que se encuentra en plena competencia hasta el 14 de agosto.