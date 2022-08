El enorme elogio del técnico del PSG a Messi que ilusiona camino al Mundial: "Lo encuentro..."

Rendido a los pies del mejor de todos. Así está Christophe Galtier, entrenador del Paris Saint-Germain, y reveló cómo lleva el día a día con Lionel Messi, a pura alabanza. El técnico, quien usualmente va de frente con sus opiniones ya sean buenas o malas, se refirió a Leo y a cómo lo ve en los entrenamientos y los partidos.

En la conferencia de prensa previa al partido del PSG de este sábado a las 16hs de Argentina frente a Montpellier en el Parque de los Príncipes, Galtier no paró de tirarle flores a Messi. Al DT le consultaron si se sorprendió con Leo en el día a día, y afirmó: "No me puede sorprender porque cuando tienes esos récords, tantos partidos, tantos trofeos y tanto rendimiento, significa que eres un grandísimo profesional".

En ese sentido, Galtier exaltó el profesionalismo del argentino: "Lo ha confirmado desde el 4 de julio. Leo cumple con todos los entrenamientos, se involucra, sonríe, habla con sus compañeros, es una inspiración para nuestros jugadores y agradezco cada momento que tengo para verlo en la cancha, para saludarlo todos los días porque él representa el ejemplo a seguir".

"Lo ha ganado todo, solo le falta el Mundial, pero a nivel clubes lo ha ganado todo. Tuvo distinciones individuales pero no está satisfecho, ni mucho menos. Lo encuentro realizado y cuando Leo sonríe, el equipo sonríe. Es amado y admirado por sus compañeros", agregó el entrenador sobre Messi.

El tridente con Messi, Mbappé y Neymar

Más tarde, Galtier se refirió a la vuelta de Kylian Mbappé, quien se recuperó de una molestia en uno de sus aductores que lo dejó afuera del partido frente a Clermont de la primera fecha. Por otro lado, habló sobre el tridente que el francés conforma con Messi y Neymar y si tendrá dificultades para integrarlo al equipo.

"No hay dificultades para integrarlo. Darse cuenta del privilegio que tiene un entrenador de poder contar con Kylian en un tridente de ataque... Seguramente se vio perturbada su preparación con su suspensión (no jugó la Supercopa de Francia contra Nantes), finalmente tuvo poco tiempo de juego durante los partidos de preparación porque existía el objetivo de preparar al equipo lo mejor posible para el Trophée des Champions".

Sobre Mbappé, afirmó: "No tiene muchos minutos en las piernas pero está en buena forma, las pequeñas molestias que tenía han desaparecido por completo gracias a los cuidados puestos. Volvió muy dinámico esta semana. Trabajé mucho en las asociaciones esta semana y observé mucho lo que se hizo la temporada pasada en diferentes patrones de ataque y animaciones".

"Están acostumbrados a jugar juntos los tres, son muy eficientes. Actualmente, Ney y Leo, que han hecho toda la preparación y tienen dos partidos de 90 minutos en las piernas, están un poco más al día. No tengo miedo de que Kylian se ponga al día rápidamente, después lo que dure el partido, ya veremos. Pero están acostumbrados, no tengo preocupaciones por ese lado, se conocen a la perfección y saben jugar el uno para el otro. Obviamente, es un gran activo adicional tener a Kylian con nosotros", cerró Galtier.