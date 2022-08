Qué dijo Mostaza Merlo de Chiquito Romero a Boca y la polémica con Racing: “Tendrá sus…”

Reinaldo "Mostaza" Merlo es un ídolo de Racing gracias a su imborrable título en 2001 y una palabra autorizada para hablar sobre la Academia. El exentrenador del club de Avellaneda se refirió a la llegada a Boca de Sergio Romero, arquero a quien hizo debutar en Primera, y aseguró que no le molestó para nada.

"Estoy en el club más grande de la Argentina".



uD83DuDDE3 Sergio "Chiquito" Romero.#DaleBoca uD83DuDD35uD83DuDFE1uD83DuDD35 pic.twitter.com/UzLSXQctTe — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 8, 2022

En medio de importantes críticas al exarquero de la Selección argentina y Manchester United, Merlo comentó: “No me molestó, no me molestó para nada. Yo lo conozco bien a Chiquito, es un gran pibe, muy buena persona, yo lo hice debutar en Primera. No me molestó, él dijo lo que siente y tendrá sus motivos”.

Romero llegó a Boca después de una extensa trayectoria en Europa, y después de cuatro meses sin atajar por la recuperación que le demandó una operación en su rodilla firmó su contrato y aseguró que Boca "es el club más grande de Argentina". Esta declaración generó malestar en una gran cantidad de hinchas de Racing, que volcaron sus opiniones en las redes sociales.

En diálogo con TN, Merlo explicó sobre Chiquito Romero: “Yo lo puse en Primera contra Nueva Chicago en Mataderos. Veía que era iba a ser un gran arquero, tenía todas las condiciones. Bueno, en Boca le va a ir muy bien, si está bien físicamente la va a romper”.

"Siempre demostró, es un fenómeno. Es un refuerzo importante para Boca, un arquero de nivel alto. En la Selección ya demostró que es una arquero de categoría. Boca es difícil, siempre tenés mucha exigencia pero para mí es un buen refuerzo", agregó Mostaza.