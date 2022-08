El reproche de Battaglia al Consejo de Boca y por qué citó a Gallardo: “Al DT de River lo…”

Un mes y cuatro días pasaron desde aquel momento en el que el Consejo de Fútbol de Boca decidió ponerle punto final al ciclo de Sebastián Battaglia al frente del primer equipo. Luego de la eliminación por penales de la Copa Libertadores y sus posteriores declaraciones en conferencia de prensa, el ex DT del Xeneize volvió a hablar públicamente. En diálogo con TyC Sports dio su punto de vista con respecto a los procesos y, sorpresivamente, citó a Marcelo Gallardo.

A la hora de recordar su paso por el club, manifestó: "Hubo muchos momentos en mi paso donde parecía que cada partido era el fin del mundo. Esas son las presiones que se terminan viviendo en un club como Boca. De ganar a perder todo cambiaba demasiado rápido. Soy un convencido de que los procesos y los proyectos deberían ser con tranquilidad y convencimiento de que las cosas se puedan hacer".

Citando las palabras que tuvo el Muñeco semanas atrás, expresó: "Hay muchos ejemplos que han pasado. Al mismo técnico de River, Gallardo, lo escuché decir hace poco que necesitaba tiempo con el plantel que tiene hoy para encontrar su funcionamiento. Si lo dice un técnico que hace tanto tiempo que está en la institución, imaginate para uno que recién empieza. Creo que hay que creer en los proyectos y en los procesos".

¿Qué dijo el DT de River sobre este tema?

"Cuando hablo de conformar equipos, todos los entrenadores necesitamos tiempo para conformar equipos. No me pasa a mí, le pasa a los otros 27 entrenadores que tienen el mismo deseo. Para muchos entrenadores no hay tiempo, es real. Hay otros entrenadores que han ganado y les dan poco tiempo, eso es real", expresó en conferencia de prensa el pasado 19 de julio.

Para finalizar, Gallardo sentenció: "Lo que hemos construido se ha logrado con tiempo, con una fuerte estructura que nos ha sostenido a lo largo de los años, y eso es porque hemos ganado. Si me hubiese tocado perder... Hubo un fuerte convencimiento, que es fácil acompañarlo cuando se gana, todos estamos convencidos cuando se gana, pero cuando se pierde, se esfuma. Todos dejan de creer, entonces cambiamos".