El picante cruce de Gallardo con Damonte en el final de River-Sarmiento: "¡Tendría que...!"

Sarmiento de Junín dio el batacazo en el estadio Monumental tras vencer a River por 2-1. Sobre el final del partido Marcelo Gallardo e Israel Damonte, viejos conocidos de cuando coincidieron en Nacional de Uruguay (el Muñeco fue su DT), protagonizaron un particular cruce en el momento exacto en el que se conoció el tiempo de adición.

Hernán Mastrángelo decidió jugar hasta los 52 minutos del complemento algo que, según las diferentes necesidades, fue tomado de distintas maneras en los bancos de suplentes. El director técnico del Verde, que ganaba con lo justo y se veía acorralado por el dueño de casa, creyó exagerada la decisión del árbitro.

"¿Siete?" cuestionó Damonte, haciendo señas con los dedos de sus manos y refiriéndose al asistente. Repitiendo varias veces la misma palabra, el DT dejó clara su postura y afirmó no estar de acuerdo con la cantidad de minutos agregados sobre el final del partido.

En la vereda de enfrente, se encontraba Gallardo. El Muñeco, observando la reacción de su colega, no dudó en contestar. También haciendo señas con sus manos, el DT del Millo soltó: "Siete no, diez tendría que dar". Tras su queja, siguió atento a lo que sucedía dentro del campo de juego, donde su equipo buscaba por todos los medios rescatar al menos una unidad.

"Son formas, ¿no?. Yo se lo decía hoy al árbitro porque en un momento me dijo "están haciendo tiempo" y no, es control del tiempo, control del tiempo. Nosotros tenemos otro control del tiempo, no es hacer tiempo sino parece como que nosotros solo hacemos tiempo pero yo he venido acá en esta cancha en el 1-0 con Arsenal cuando vinimos después del gol empezaron a hacer las cosas lentas, es normal", sentenció Damonte en conferencia de prensa.