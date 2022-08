El llamativo "pedido" de Gallardo tras la cuarta caída de River en la liga: "A veces necesitás..."

En el Monumental, River volvió a carecer de ideas ante un rival que se cerró atrás y cayó ante Sarmiento, que golpeó con efectividad en los pocos ataques que tuvo y se llevó el triunfo por 2 a 1. Al contrario que en los últimos malos resultados de su equipo, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y dio a entender que la falta de una pretemporada para poder aclimatar a los refuerzos le está jugando una mala pasada a los suyos.

Como suele suceder cada vez que su equipo no tiene un buen partido, el Muñeco fue muy autocrítico del rendimiento y aseguró que debe encontrar respuestas para dejar de ser un conjunto de buenas individualidades para ser un equipo: "Buenos jugadores tenemos, ahora tenemos que conformar un buen equipo. A veces se da de entrada, a veces no y necesitás tiempo", aseguró antes de hacer una crítica al calendario comprimido de este Torneo de la Liga Profesional.

"A veces se da con una pretemporada y a veces necesitás partidos", soltó Gallardo, en referencia al poco tiempo de descanso y trabajo que hubo entre el fin de la Copa de la Liga Profesional y el comienzo del actual campeonato, además de su participación en la Copa Libertadores que también fue a inicios de julio.

Más allá de algún buen momento aislado, lo cierto es que a los refuerzos que tuvo River en 2022 les costó mucho adaptarse al juego que pide Gallardo. Por ejemplo, Marcelo Herrera y Leandro González Pirez no fueron convocados para este partido, mientras que Tomás Pochettino no viajó a Mar del Plata para enfrentar a Aldosivi el torneo pasado. Emmanuel Mammana jugó más de lateral derecho que de central, como sí lo hizo ante Sarmiento, y otros como Juan Fernando Quintero, de lo mejor del Millonario en este partido, no se consolidaron por problemas físicos.

Por otra parte, Miguel Borja tuvo un flojo desempeño y no pudo encontrar espacios ante la defensa replegada de Sarmiento y Lucas Beltrán y Rodrigo Aliendro fueron reemplazados en el segundo tiempo. Mientras los refuerzos siguen con su adaptación, River ya perdió cuatro partidos en once fechas y está a diez puntos de Atlético Tucumán, líder del torneo.