La fuerte autocrítica de Gallardo tras la dura derrota de River ante Sarmiento: "Lo que más molesta es que..."

La cuarta derrota de River en solo 11 fechas de la Liga Profesional fue la más inesperada para hinchas, jugadores y cuerpo técnico: Sarmiento se sumó a Colón (1-0 en Santa Fe), Huracán (3-2 en Parque Patricios) y Godoy Cruz (0-2 en el Monumental), pero este 1-2 de local llegó luego de que el Millonario diera muestras de mejoría ante Gimnasia y Aldosivi. Por eso Marcelo Gallardo no se anduvo con vueltas a la hora de calificar el partido de su equipo.

Sin desmenuzar los errores que llevaron a una nueva caída que los dejó a 10 puntos del sorprendente puntero tucumano, el Muñeco sintetizó: "Somos un todo cuando atacamos y cuando defendemos. No le puedo echar la culpa a la defensa cuando nos hacen goles o a los atacantes cuando no hacemos goles. Somos un todo y en ese todo hoy no funcionamos. Hoy dimos un paso atrás claramente".

Pero más allá de la falta de funcionamiento de River a la que días atrás evitó llamarla "crisis" futbolística, Gallardo dejó en claro que sentía que el rival era ideal para dar un paso adelante ante su gente, más que para retroceder casilleros. "Lo que me molesta es que no pudimos encontrar -en un partido como hoy, con nuestra gente que viene apoyando y genera lo que genera- esa regularidad que sí estamos necesitando".

"Estamos en la búsqueda de esa regularidad y hoy era un buen día para poder seguir sumando y no lo pudimos hacer. Entonces me molesta más eso que algunas cosas puntuales, porque somos un todo", remarcó Gallardo, apesadumbrado por otra derrota que deja a River lejos de la punta y sin ese fuego sagrado que caracterizó al ciclo del mejor DT de la historia millonaria.