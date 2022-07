Battaglia y su picante posteo de despedida de Boca: “Lamentablemente no me dejaron…”

Tras la derrota en la Bombonera y sus declaraciones en conferencia de prensa, Sebastián Battaglia dejó de ser el técnico de Boca. Si bien en las primeras horas del viernes pasó a despedirse de sus dirigidos y del resto de las personas que trabaja en el día a día del club, fue por la noche cuando decidió enviar un mensaje más profundo, a través de su cuenta de Instagram.

Con una foto dentro de la Bombonera, el exjugador realizó un posteo y la acompañó con un extenso escrito: "Hoy toca despedirme de este club, que como todos saben es mi casa, me recibió a los 15 años y me hizo crecer tanto profesionalmente como persona. Viví muchas alegrías como jugador y esta última etapa las viví como técnico, me llevo el cariño y el amor incondicional de toda la gente. Como dije anteriormente, Boca es mi casa y ustedes mi familia, llevo estos colores en la sangre y en el corazón".

"Quiero agradecerle a los jugadores, a mi cuerpo técnico, a todo el staff, utileros, cuerpo médico, nutricionistas y psicólogos , por su aporte y esfuerzo para ayudarme a cumplir los objetivos. No quiero dejar de agradecerle a mi familia y amigos que siempre me acompañaron y apoyaron", añadió.

También, con un mensaje oculto que tiene como destinatario sin dudas al Consejo de Fútbol, escribió: "Hoy me voy tranquilo con el trabajo realizado, mis convicciones nunca las voy a traicionar y sobre todo me voy convencido de este proyecto que lamentablemente no me dejaron continuar".

Para finalizar, sentenció: "A cada uno de los socios dueños del club e hinchas de Boca, que estuvieron incondicionalmente Alentando sea cual fuera el resultado, no tengo más que palabras de agradecimiento y admiración! Ojalá más adelante nos volvamos a encontrar…. Gracias por todo y aguante Boca!",