Izquierdoz rompió el silencio sobre la supuesta pelea con el Consejo de Boca: "Si acepté..."

Esta semana no fue fácil para Boca, que se quedó sin Copa Libertadores y sin DT luego de que el Consejo de Fútbol echara a Sebastián Battaglia un día después de la derrota contra Corinthians. Como si fuera poco, el viernes del Xeneize tuvo la noticia de que los referentes se habrían peleado con Juan Román Riquelme y el resto de los dirigentes en la noche previa a la revancha en la Bombonera, lo que habría sido el detonante para que Carlos Izquierdoz sea apartado del equipo titular contra San Lorenzo. Sin embargo, el capitán salió a desmentir esta situación por Instagram.

La historia en la que Izquierdoz desmintió la pelea con los dirigentes de Boca.

De acuerdo a lo que publicó en una historia de Instagram, Izquierdoz negó las versiones que agitaron al Mundo Boca este viernes luego del segundo entrenamiento dirigido por Hugo Ibarra, Mariano Herrón y Leandro Gracián: "En 15 años que juego al fútbol jamás tuve un problema con alguien (salvo Mineiro). No crean todo lo que dice", sentenció el capitán del Xeneize.

Luego, el Cali, que no será titular ante San Lorenzo en el partido del sábado a las 15:30, se refirió a su decisión de prolongar su estadía en Boca por seis meses antes de regresar a México: "Si acepté quedarme hasta diciembre, fue solamente porque quería ganar la Copa y lo mismo corre para mis compañeros",

Por último, Izquierdoz lamentó la derrota ante Corinthians, que arruinó la última oportunidad del capitán de levantar la Libertadores con Boca: "Una pena que no se dio pero no me quiero ir y que piensen cosas que no son", con los hinchas como claros destinatarios.

En el mediodía del viernes, Martín Arévalo habló sobre la pelea que habría enfrentado a Riquelme y el Consejo de Fútbol con los referentes del plantel de Boca, entre ellos Izquierdoz: "Empieza a trascender que el día anterior al partido hubo una reunión en el hotel. Una reunión fuerte entre integrantes del Consejo de Fútbol. Riquelme y los capitanes del equipo, tuvieron una reunión en la que se sacaron chispas. Eso trajo consecuencias. La consecuencia que le doy para este último momento es que Carlos Izquierdoz fue sacado del equipo titular. Lo limpiaron de un plumazo a Izquierdoz y está claro que no tiene que ver con rendimiento".