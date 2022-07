Bermúdez contó por qué Boca echó a Battaglia: "Tenemos muy claro que..."

La decisión del Consejo de Fútbol de echar a Sebastián Battaglia sigue retumbando en el mundo Boca. Luego de caer ante Corinthians por penales, el ex DT declaró contra la dirigencia por la forma en la que se encaró el mercado de pases. Menos de 24 horas después, el máximo ganador de la historia del Xeneize era cesado de sus funciones, aunque los motivos no quedaron claros: ¿el detonante fue la eliminación o las declaraciones? En charla con ESPN F12, Jorge Bermúdez respondió a la pregunta de Mariano Closs y del hincha en general.

El dirigente colombiano valoró el paso de Battaglia por el banco de suplentes de la Bombonera y aseguró que la decisión de echarlo no fue motivada por una sola razón: "Nosotros vamos a estar siempre felices por lo que Sebastián acaba de hacer como entrenador de nuestra institución. Orgullosos por sus dos títulos porque teníamos muy claro que cuando lo pusimos como técnico de nuestra primera división, para muchos no estaba preparado y tenemos muy claro la gran responsabilidad que asumimos, porque lo acompañamos en cada situación que vivió".

Luego, el Patrón, que aclaró que no tuvieron mala intención al despedir a Battaglia en una estación de servicio, agregó: "Tenemos muy claro que después de Godoy Cruz para muchos tenía que dejar de ser el DT y nosotros lo acompañamos pero esto es fútbol. Son momentos y circunstancias. Valoraremos siempre el respeto y profesionalismo que tuvo con la institución, nos reuníamos todos los días, seguramente que algunas veces no concordábamos con situaciones futbolísticas".

Por otra parte, Bermúdez hizo hincapié en que Boca está por encima de los nombres, sin importar que sean ídolos de la etapa más gloriosa del club: "Cada uno de nosotros sabemos que estamos de paso y que la institución está por encima de todo, yo estoy tranquilo, los chicos que estan conmigo tambien. Un día tomamos la decisión de ofrecerle la dirección técnica a Battaglia y con la misma dignidad y altura, y mirándolo a los ojos, le comunicamos que pensábamos que lo mejor era que terminara su ciclo como DT".

Más allá de que la relación tuvo sus quiebres a lo largo de los once meses del ciclo, la amistad entre los miembros del Consejo de Boca y Battaglia perdurará, de acuerdo a lo que dijo el colombiano: "Con Battaglia seremos amigos siempre. Lo vivido con Sebastián, con Román, con el Chelo, con Serna no se puede borrar. Me duele que se tome cualquier cosa para reírse de una persona o para decir que se le faltó el respeto".