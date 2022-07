Carlos Tevez y una nueva denuncia por su rol como DT de Central: “Que me entreguen el…”

Carlos Tevez quedó otra vez en la mira por su título de entrenador de fútbol. Después del pedido que realizó mediante carta documento a la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), el secretario adjunto de la misma institución José Úbeda cargó nuevamente contra el técnico de Rosario Central y reclamó que todavía no recibió una respuesta respecto de la habilitación de Carlitos para ser DT.

Carlos Tevez, entrenador de Rosario Central.

Úbeda denunció que todavía no obtuvo respuesta en relación con el certificado analítico del curso que efectuó Tevez para ser entrenador: "Sigo esperando que me entreguen el certificado analítico que hace constar que Carlos Tevez estudió en alguna Escuela para recibirse de DT. Y no recibí nada aún".

El secretario adjunto y también entrenador envió una carta documento a la conducción de la ATFA para conocer si Carlitos estaba habilitado para ser técnico de Rosario Central, cargo en el que reemplazó a Leandro Somoza.

"Consulté al director de la escuela de ATFA, Abel Da Graca, y no supo qué responderme. Como era de esperar no me entregaron nada, porque no hay nada. Durante la semana pasada concurrí con una escribana al gremio, con la intención de enterarme de este tema y otros como la presentación de los Balances. Exigí explicaciones, pero no hubo respuesta de las autoridades", aseguró Úbeda a Télam.

Tevez debutó como entrenador de Rosario Central en el partido contra Gimnasia de La Plata, y el secretario adjunto de la ATFA reclamó mediante carta documento que la entidad presente documentación que demuestre que el ex Boca tiene un título habilitante.

Antes del debut de Tevez, el apoderado de la ATFA Salvador Pasini desmintió el rumor y aseguró: "Tevez está recibido y puede dirigir a Rosario Central".

El texto de la carta documento de Úbeda a la ATFA por el título de Tevez

"En mi caracter de Secretario Adjunto de esa Asociación -cargo vigente pese a lo que expone asiduamente el ilegítimo representante de la misma-, y dada la trascendencia que se la ha conferido al tema, con el propósito de establecer concreta y precisamente los alcances de la cuestión, solicito que en término de 48 horas hábiles de recibida la presente haga saber por idéntico medio lo siguiente:

1. Si el Sr. Carlos Alberto TEVEZ, ex jugador de Boca Juniors en nuestro país, ha realizado el curso de Director Técnico en nuestra Asociación.

2. Caso afirmativo: lugar y modalidad donde cumplimentó sus estudios.

3. Fecha de inicio y finalización del curso.

4. Fecha de expedición del Título correspondiente.

5. Nómina detallada de los restantes participantes del curso al que asistió el referido.

Aclaro que debo realizar esta petición ya que no me es posible ingresar a las oficinas del gremio como Ud. sabe. En caso de no dar respuesta a mi solicitud en el término conferido, concurriré personalmente acompañado de autoridades certificantes a obtener satisfacción a mi requerimiento. QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO".