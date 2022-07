Tevez reveló los dos jugadores de Boca que pidió para Central y la respuesta del Consejo: “Tuvimos una…”

Carlos Tevez llegó a Rosario Central bajo la premisa de que llegarían refuerzos para elevar el nivel del plantel. Aunque ya cuenta con varias caras nuevas, el Apache deseaba tener algunos de sus excompañeros de Boca como Marcelo Weigandt y Gastón Ávila entre sus filas. Sin embargo, el Xeneize decidió no prestar futbolistas en el medio local. En charla con Presión Alta, el DT del Canalla se refirió a las truncas operaciones con los juveniles del club de la Ribera.

Antes de que el Apache sea confirmado como DT de Rosario Central, Juan Román Riquelme aseguró que la dirigencia del Xeneize iba a "hacer todo lo posible" por ayudar al ídolo en su nueva función. Sin embargo, Tevez aseguró que quería algunos jugadores de Boca pero no obtuvo la respuesta deseada: "Si, pedí a Weigandt y Avila en la lista que le dí a los dirigentes pero bueno, tuvimos una respuesta negativa".

Luego, Carlitos aseguró que no supo los motivos por los que Boca decidió no ceder a estos dos futbolistas a Rosario Central: "No sé, no fui hasta el fondo, sólo me dijeron que no los prestan", expresó.

De hecho, Ávila tenía muy avanzada la posibilidad de volver a préstamo a Rosario Central. Sin embargo, Boca le exigía una renovación de contrato antes de volver al Canalla que el juvenil no quiso firmar, por lo que estuvo "colgado" por Sebastián Battaglia hasta la derrota ante Banfield.

Por ahora, Tevez cuenta con varios refuerzos: Jhonatan Candia, que firmó hace pocas horas, Francis Mac Allister, José David Leudo, Ignacio Malcorra e Ismael Cortéz. Sin embargo, no pudo cumplir con su deseo de tener a los dos jóvenes defensores de Boca.