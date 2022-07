Tevez destrozó al Chapa Retegui por no sumarse a Rosario Central: “El fútbol no es para cag…”

Una de las grandes historias de este mercado de pases del fútbol argentino fue la llegada de Carlos Tevez a Rosario Central como entrenador. Desde que reveló que se dedicaría a la dirección técnico, el Apache aseguró que Carlos "Chapa" Retegui lo acompañaría como su ayudante de campo. Sin embargo, el ex DT de Las Leonas no se sumó al cuerpo técnico del Canalla porque no era compatible con su trabajo en la secretaría de Deportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En charla con TyC Sports, Tevez destrozó a su excompañero de dupla: "Fue desprolijo porque prefirió su cargo político más que su sueño. Soy leve en lo que estoy diciendo".

Luego, Tevez siguió con sus fuertes declaraciones sobre Retegui: "No solamente faltó a su palabra conmigo, sino que a mis hermanos, al profe, a mi familia y eso fue lo que más me dolió. Siempre tuvimos a Central en la mira y cuando llegó me dijo 'si, vamos', el lunes fuimos a Vélez, al otro día me presentan y el miércoles él sale a hablar sin venir y decírmelo en la cara y me enteré por los periodistas".

"El fútbol no es para cagones", disparó Tevez. Además, el Apache aseguró que "no hay nada para hablar" con el Chapa a partir de su decisión de no sumarse al cuerpo técnico de Rosario Central. Por otra parte, el flamante DT expresó que nunca pensó en bajarse de su trabajo en el Canalla por la ausencia de Retegui: "No, yo doy mi palabra. Cuando doy mi palabra, la cumplo. Muchos no querían que agarre Central pero a mí nadie me maneja la vida".

Además, Tevez no tuvo problemas en resaltar que no le gustó el accionar de Retegui: "Fue desprolijo y me hago cargo de lo que digo. Yo esperaba que venga de frente y me lo diga en la cara".

Por último, Tevez contó que había empezado a trabajar con Retegui hace seis meses pero el Chapa prefirió "las 30, 40 personas que él puso en el cargo en el que está que su sueño y en eso falló a mucha gente, el fútbol es para el que ponga el pecho y vaya al frente". Luego, el Apache agregó que el exentrenador de hockey le había confirmado que, a la primer oferta que surja para dirigir, él iba a renunciar a su cargo.