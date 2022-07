La respuesta con dolor de Retegui a Tevez por su frase “el fútbol no es para cagones”: “Tengo miedo por…”

En el mediodía de TyC Sports, Carlos Tevez tomó por sorpresa a todos con algunas declaraciones lapidarias sobre la negativa de Carlos Retegui a sumarse al cuerpo técnico de Rosario Central: "Prefirió a las 30, 40 personas que puso en sus cargos antes que su sueño. El fútbol no es para cagones, el fútbol es para el que ponga el pecho y vaya al frente", disparó el Apache con munición pesada. Por la tarde y en el mismo canal, el Chapa respondió a los fuertes dichos del entrenador canalla.

En charla con el programa conducido por Gastón Recondo, el secretario de deportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respondió con mucho dolor a la acusación de Tevez: "A ver, yo entiendo el contexto de Carlos, yo sólo voy a utilizar esa palabra 'miedo' si a mi papá o a mi mamá les pasa algo de salud o a mi sobrino", expresó Retegui.

Luego, Retegui se explayó sobre la salud de sus padres, a quienes les dolió la palabra de Tevez en la entrevista del martes al mediodía: "Yo miedo no tengo. Miedo tengo de que le pase algo a mi mamá y a mi papá, que están grandes y que esto sí los va a afectar seguro, como lo habló mi viejo conmigo hoy. Yo tengo miedo de que le pase algo a mi viejo, no a entrenar a un equipo de fútbol".

Además, el exentrenador de los seleccionados nacionales de hockey aseguró que comprende desde el lugar que Tevez dijo esa polémica frase pero que él no le debe explicaciones: "Yo puedo tener miedo con algo que sea un tema de salud, ¿vos te imaginás tener miedo a afrontar un oficio? No tengo nada que explicar, estoy en el deporte hace muchísimos años... con cada cuerpo técnico que me acompañó me fueron cultivando, mejorando. Pero bueno, yo entiendo la expresión de Carlos y lo puedo apoyar".

Por último, Retegui pidió que "no pongamos un oficio por encima de la salud de la gente". Según se pudo observar, el Chapa se vio visiblemente dolido a la hora de hablar de sus padres y las frases de Tevez aunque, según dijo después, no cree que la relación se haya terminado.