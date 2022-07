El tajante pedido de Domínguez tras otra derrota de Independiente: “Tenemos que buscar que el clásico nos…”

Independiente cayó en su cancha ante Platense por 3 a 1 y en la antesala del clásico con Racing de la próxima fecha. El equipo y Eduardo Domínguez se fueron silbados y la paciencia del hincha es cada vez menor.

Sin embargo, el técnico confía en que el partido contra la Academia les traiga un golpe de suerte. "Estoy triste. No era para llegar así a la semana del clásico. Este mal momento no me va a hacer descreer de mi capacidad ni quien soy. Ni tampoco a los jugadores. El clásico nos va a marcar fuerte y hay que tomarlo así", manifestó el Barba en rueda de prensa.

“Cuando vine acá es porque quise. Y sabía que esto podía pasar. Pero es fácil hablar. Yo quiero cambiar las cosas desde adentro. Creo en mí y en mis condiciones”, indicó.

Sobre el cambio de capitania (de Lucas Romero le dio la banda a Sebastián Sosa), explicó que “la cinta de capitán la llevó Sosa porque tiene nuestro respaldo. Se está jugando la poder ir a un Mundial”.

Además, manifestó que él es "feliz trabajando en Independiente. Yo sabía que acá podía estar bien o en incertidumbre total. Pero sigo estando acá, hasta que otros no piensen lo mismo. Yo tengo paciencia, todavía no cerró el mercado de pases".

"Creo mucho en mi y sé la capacidad que tengo. Un resultado no me bajar. Sé cómo se mueve el fútbol y sus tiempos. Si el hincha cree que no estoy capacitado, se va a manifestar contra mí, no contra el equipo. Vine acá sabiendo lo que pasaba, pero elegí venir”, concluyó.