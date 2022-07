Lamar Odom aseguró que habla con Kobe Bryant en sus sueños: "Se aparece, viene y me dice..."

Así como sucede con Diego Armando Maradona en el fútbol, Kobe Bryant sigue muy presente en el mundo del básquet. Ya pasaron dos años y medio del fallecimiento de la leyenda de Los Ángeles Lakers y la NBA en general. Sin embargo, jugadores actuales, entrenadores y el ambiente en general le rinden tributo casi a diario, ya que la pérdida del Black Mamba fue muy grande para el deporte. Precisamente, uno de los protagonistas más golpeados por su muerte fue Lamar Odom, que aseguró que su amigo y excompañero lo visita en sus sueños.

Odom y Bryant compartieron vestuario durante siete años en los Lakers.

Odom, que salió campeón de la NBA junto a Kobe en 2009 y 2010, aseguró en una charla con TMZ que Bryant le habla cuando duerme: "Él se aparece en mis sueños. Simplemente viene y me habla, me dice, ‘Aguanta, continúa luchando'. Su espíritu es muy fuerte".

El mensaje que la leyenda le envía a su amigo tiene sentido y podría ligarse a los problemas de Odom con las adicciones. El exalero de los Lakers, Miami Heat, L.A. Clippers y otros estuvo muy cerca de morirse por su adicción a las drogas. Ya recuperado, uno de los laderos más importantes de los últimos éxitos de Bryant aseguró que siente su figura muy cerca: "Para mí, él no está lejos. Especialmente cuando sueñas con alguien y te habla. Con esto definitivamente vas a recordarlo siempre".

Odom se realizó un tatuaje de Bryant luego de su participación en Celebrity Big Brother, donde habrían empezado las charlas en sus sueños.

La relación de Odom y Bryant era (y es) muy fuerte, ya que el ídolo fue de los primeros en darle una mano cuando fue encontrado en estado de inconsciencia a las afueras de un prostíbulo en Las Vegas en 2015, cuando pasó algunos días en coma y estuvo muy cerca de la muerte. Además, el exjugador, que debutó en la NBA en 1999, se hizo un tatuaje con la cara de Kobe en su cuello: "Sólo me miró y me dijo 'LO, la vida después de la muerte no es lo que dicen' y simplemente me desperté", le contó a Page Six sobre estas charlas que mantiene con su amigo en sus sueños.

La desgarradora cara de Odom tras la muerte de Bryant en enero de 2020.

La noticia del fallecimiento de Bryant sorprendió al mundo entero y golpeó muy duro al ambiente del básquet. Sin embargo, pocos tuvieron palabras de tal magnitud como Odom: "En la cancha me enseñó a forjar defensas, a tomarme mi tiempo y a cómo hacer que ganar fuera mi objetivo final. Fuera de la cancha me enseñó a firmar mis propios cheques. Por supuesto, cualquiera que me conozca sabe que he sufrido muchas pérdidas, pero la única que puedo comparar con esta fue cuando perdí a mi hijo. Si Dios hubiera venido a mí a decirme que me llevaba, pero perdonaba a él, lo habría preferido", escribió tras aquel fatídico 26 de enero de 2020.