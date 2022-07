Violencia de género en el fútbol argentino: la salvaje agresión de un jugador a una mujer árbitro

Sin dudas, uno de los hechos más repudiables de los últimos años en el planeta fútbol. Un jugador de la tercera división de la Liga de Tres Arroyos le pegó una piña a una mujer árbitro llamada Dalma Magalí Cortadi. Como si fuera poco, el futbolista, Cristian Tirone, hizo el golpe a traición, ya que la referí estaba de espaldas al momento de ser agredida. El partido, que se disputó en González Chaves, fue suspendido de inmediato.

El hecho fue difundido en Twitter por Javier Mozo, periodista de América y A24. El partido enfrentaba a Independencia, de color rojo y negro, contra Garmense, de color verde. Los jugadores de este último protestaron contra la jueza por un foul. En el video, se puede ver como Tirone (camiseta número 2) tiene que ser frenado por sus compañeros. Cuando la árbitro le muestra la roja al arquero de su equipo, el jugador de 34 años toma carrera y le pega un puñetazo en la nuca a la referí, que se levantó rápidamente del suelo.

El agresor fue apartado por uno de los asistentes de línea pero, lejos de verse afectado por su accionar, quiso zafarse en varias ocasiones para volver al tumulto. Luego, un miembro del cuerpo técnico del equipo verde se lo quiso llevar al vestuario pero fue interceptado por la Policía.

El hecho fue difundido en Twitter por Javier Mozo, periodista de América y A24.

Luego de la agresión, el partido fue suspendio de inmediato y Tirone permanecerá detenido en la estación policial Chaves hasta, al menos, el domingo por la noche.

Afortunadamente, Tirone, que tuvo el cobarde y repudiable accionar, no logró impactar a la referí con su puño, sino que lo hizo con la parte alta del brazo, por lo que la jueza pudo recuperarse rápidamente y ponerse de pie. De todos modos, fue atendida por un equipo médico y terminó en observación en un hospital, según le contó a Olé: "Terminé en observación en un hospital por un golpe en la cabeza, raspones y golpe en los brazos, me hicieron tomografías. Después fuimos a radicar la denuncia. Esto ahora me genera la imposibilidad de trabajar. Ahora tengo que ser fuerte, porque me dejó dolorida".