Llamativa reacción de Pillud con Chila Gómez: ¿qué le advirtió antes de dar una entrevista?

En Junín, Racing empató ante Sarmiento y sigue sin ganar en condición de visitante. Al igual que en los otros partidos lejos de Avellaneda, el equipo de Fernando Gago no pudo mantener el buen nivel mostrado ante Aldosivi en el Cilindro y no pasó de la igualdad en una tarde-noche en la que el VAR fue protagonista clave. Precisamente, Pablo Echavarría y el videoarbitraje decidieron que el codazo de Quinteros sobre la cara de Enzo Copetti no fue suficiente para cobrar penal. Además, el referí sancionó la pena máxima en contra de los de Avellaneda luego de una mano polémica de Emanuel Insúa. Con el partido terminado, Gastón "Chila" Gómez se dirigía a hablar con la transmisión oficial cuando Iván Pillud intervino su marcha para decirle algo.

El arquero de Racing iba a ser entrevistado por TNT Sports cuando Pillud, que no jugó el partido, apareció en escena: el experimentado referente de la Academia lo paró al arquero y le hizo un gesto con su mano: se llevó el dedo índice al ojo, en clara señal de cuidado. Claro, el lateral por derecha no quería que Gómez se excediera ante los micrófonos.

Aunque sus palabras no se pueden detectar de forma clara, el gesto de Pillud para el arquero de Racing fue suficiente, ya que el guardametas desvió la pregunta sobre el arbitraje de Echevarría en Junín: "Eso quedará en él. Nosotros venimos a plantear nuestro juego. Después se puede equivocar o no, es humano. Después se verá".

Luego, Gómez agregó: "Veníamos a buscar los tres puntos. Lamentablemente arrancamos el segundo tiempo con el penal en contra, pero bueno, lo importante es que pudimos empatar y por lo menos nos llevamos un punto".

Tras este empate, Racing enfrentará a Independiente en una nueva edición del clásico de Avellaneda, para el que Gómez se mostró con mucha confianza: "Es una semana especial. A nosotros nos enseñan de chiquitos a prepararnos diferente para este partido. Que la gente confíe que vamos a ir a ganarlo"