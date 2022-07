El pedido de Insúa, indignado con el VAR tras la derrota de San Lorenzo ante Barracas: "Ayúdenme a..."

Desde que se implementó en el fútbol argentino, no pasó una fecha sin que el VAR esté en el ojo de la tormenta por distintos fallos. En este caso, San Lorenzo entiende que fue perjudicado ante Barracas Central, ya que Jorge Baliño y los encargados del videoarbitraje no cobraron un claro penal a favor del Ciclón. Además, el empate de Jeremías James fue anulado por un offside que no se puede observar correctamente dado el ángulo de las cámaras utilizadas en la cancha de All Boys. Por esta razón, Rubén Darío Insúa pidió que lo ayuden a comprender el razonamiento detrás de estas decisiones arbitrales.

Con mucha bronca por cómo se dio la primera derrota de su equipo en el Torneo de la Liga Profesional, el Gallego apuntó contra el proceder del VAR en el penal que no cobraron por un claro foul a Adam Bareiro: " "Me llama la atención que no hayan llamado al árbitro para que vea si era penal o no el de Bareiro. Ayúdenme a pensar un poco. Estoy tratando de que alguien me ayude. Veo que en todos los partidos, con este tipo de circunstancias, después el árbitro puede definir cobrar o no... ¿Por qué no fue a ver? ¿Por qué no fue? Una linda pregunta", expresó el DT.

Luego, Insúa afirmó que el empate del juvenil James no debió ser anulado: "Estuvimos revisando el gol de James. No sé a quién le cobraron fuera de juego. No lo pudimos identificar. Me llamó la atención que, en la jugada del primer tiempo donde le cometen penal a Bareiro, que el árbitro no haya ido a ver el televisor. Cuando hay una duda de estas características, el árbitro tiene que ir a revisarlo. El de James no era offside".

[#SanLorenzouD83CuDDE6uD83CuDDF7] Rubén Dario Insúa, entrenador del “Ciclón”



uD83CuDF99“El desarrollo del partido estaba dentro de lo predecible, con poco espacio para jugar”



Aunque su bronca se había hecho notar en las anteriores declaraciones, Insúa insistió con su crítica al VAR: "¿La gente del VAR dónde estaba? ¿Por qué no alertó al árbitro? Eso me llama la atención. Hay que hacer hincapié en eso. Forma parte de las reglas del juego. Acá la culpa no la tienen ni los jugadores de Barracas, ni el técnico de Barracas, ni los jugadores de San Lorenzo ni yo. No hay explicación para que no hayan llamado al árbitro".

San Lorenzo fue perjudicado por dos errores arbitrales y cayó por primera vez. En la próxima fecha, el Ciclón intentará cortar la mala racha que trae como local en el clásico ante Boca.