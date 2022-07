La bronca de Batalla contra el arbitraje tras el perjuicio a San Lorenzo ante Barracas: “Lo de hoy…”

En Floresta, San Lorenzo recibió su primera derrota del Torneo de la Liga Profesional ante Barracas Central. El equipo de Rubén Darío Insúa no hizo muchos méritos futbolísticos para llevarse la victoria pero, sin dudas, el resultado habría sido otro de no ser por los errores del árbitro Jorge Baliño y del VAR. Por eso, Agustín Batalla estalló contra los jueces en la entrevista post partido.

El VAR y Jorge Baliño fueron protagonistas principales de la tarde en el Estadio Islas Malvinas. Un penal no cobrado y un gol dudosamente anulado en contra de San Lorenzo provocaron la bronca de Batalla, que aseguró que la participación del árbitro fue clave en el desarrollo del encuentro: "Influyeron bastante las decisiones arbitrales, en el primer tiempo hay un claro penal a Bareiro y en el complemento hubo jugadas bastante complejas. Me voy caliente por el resultado. Yo respeto mucho al arbitraje pero lo de hoy habría que revisarlo".

Cuando el encuentro estaba 1 a 0 a favor del Guapo, Nicolás "Fosa" Ferreyra bajó a Adam Bareiro en el área y todo San Lorenzo reclamó un claro penal. Sin embargo, ni Baliño ni el VAR determinaron que la sujeción de la camiseta del delantero por parte del central de Barracas no fue suficiente para marcar la pena máxima: "Nos dijo que la sujeción no es basta para tirar al delantero. No entiendo que es basta o no, si hay una sujeción, es penal. Está a punto de definir, es claro", dijo el arquero.

El partido siguió su curso y el equipo de Alfredo Berti se puso 2 a 1 en el marcador. Tras una jugada preparada de San Lorenzo, Jeremías James entró sólo por atrás de todos y puso el empate para el Ciclón. Como sucede en cada gol, el VAR trazó líneas y, en este caso, sancionó offside aunque ninguna imagen fue suficiente como para determinar la posición indebida del central azulgrana.

Más allá de los errores arbitrales, Batalla reconoció que San Lorenzo no pudo mantener la solidez defensiva de otros encuentros y eso influyó en la derrota. Ahora, el Ciclón piensa en el próximo domingo, cuando enfrente a Boca con el objetivo de cortar la mala racha que trae en el Nuevo Gasómetro.