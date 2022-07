La amenazante canción de los hinchas del Atlético de Madrid para Simeone: “Escuchad a la afición”

A 116 días para el inicio del Mundial de Qatar 2022, una de las máximas figuras del fútbol, que dirá presente en dicho torneo, aún no define su futuro profesional. Si bien la salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United está a punto de confirmarse, su nuevo destino increíblemente es todo una incógnita.

El portugués aún no confirma su futuro.

En este contexto, innumerables clubes han sonado como posible destino del luso, uno de los mejores jugadores en la historia del deporte. Atlético Madrid llamó la atención al ingresar a la lista de clubes que estarían interesados en contar con los servicios del cinco veces ganador de la UEFA Champions League.

Los hinchas del Colchonero dejaron clara su postura.

Es por esto que en el amistoso del Colchonero ante el Numancia, club de la tercera división de España, los fanáticos se acercaron y colgaron banderas que dejan clara su postura sobre la situación. Algunas de las banderas que se pudieron observar decían: "CR7 not welcome" (Crisitano Ronaldo no es bienvenido).

Pero esto no fue todo, los fanáticos fueron un poco más allá. Con Diego Simeone como principal protagonista, entonaron una canción que llamó la atención de propios y extraños. debido al amenazante mensaje que enviaron: "Simeone, Simeone, escuchad a la afición. Si fichamos a Cristiano, vais todos al paredón".

El comunicado de los hinchas sobre la posible llegada de Cristiano Ronaldo:

"Ante la posibilidad de que el fichaje de Cristiano Ronaldo sea algo más que un simple rumor sin fundamento alguno, manifestamos nuestro absoluto rechazo a una hipotética incorporación a nuestro club, tal como ya hicimos constar públicamente el pasado 19 de julio a través de las redes sociales.

El mencionado jugador representa la antítesis de los valores que constituyen las señas de identidad de nuestro Atleti, como son el esfuerzo, generosidad, sencillez y humildad de aquellos que quieran defender nuestros valores.

Aún en el supuesto, nada probable, de que un jugador en franca decadencia como Cristiano Ronaldo pudiese asegurar un título, no aceptaríamos su fichaje.

El sentido de pertenencia a nuestro sentimiento Atlético no es algo que esté a su alcance, para su desgracia, por lo que nunca podría lograr nuestro afecto ni reconocimiento.

Por tanto, le pedimos al club desestime su posible contratación, si es que en algún momento se lo ha planteado".