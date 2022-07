El tiro por elevación de un jugador del Manchester United a Cristiano Ronaldo: "Somos un equipo..."

El sábado 6 de agosto dará el puntapié inicial una nueva edición de la Premier League de Inglaterra, acaso uno de los torneos más atractivos del mundo. Pensando en dicha fecha los clubes planificaron su pretemporada con el objetivo de llegar de la mejor manera al día uno. En este contexto, el Manchester United, que ya tiene nuevo DT, ha comenzado con el pie derecho en sus partidos amistosos, con la sorpresiva ausencia de Cristiano Ronaldo.

Si bien Erik Ten Hag confirmó su deseo de contar con el astro portugués para la temporada que está a punto de comenzar, el futuro del delantero no estaría ligado a Inglaterra. Además, las buenas actuaciones que ha mostrado el equipo hasta el momento hace que el DT no lo haya extrañado hasta el momento.

Hasta el momento un 4-0 al Liverpool, 4-1 al Melbourne Victory, 3-1 al Crystal Palace y 2-2 ante el Aston Villa son los resultados cosechados por los Diablos Rojos en sus primeros cuatro encuentros bajo las ordenes del nuevo director técnico.

Hasta el momento, Sancho lleva tres goles en los cuatro amistosos disputados en la pretemporada.

En este sentido Jadon Sancho, atacante de 22 años, se refirió al gran presente que atraviesa el equipo y soltó una particular frase que puede ser un palito a la ausencia del luso. "Somos un equipo totalmente diferente”, expresó el joven inglés de 22 años.

“Los entrenamientos en pretemporada han sido muy positivos, y todos los muchachos están teniendo en cuenta la palabra del técnico. Creo que eso se ha visto en los partidos, porque estamos creando muchas más oportunidades de gol, manteniendo la pelota y haciendo las cosas bien”, manifestó en diálogo con los canales oficiales de la institución.

Con respecto a la conformación del grupo, soltó: “Somos los mismos de siempre, pero este parece un equipo totalmente diferente, y creo que cada vez estamos mejorando más. En la gira nos divertimos juntos y hacemos cosas en grupo, así que pienso que nos ha ayudado mucho”.

Finalmente, a semanas de comenzar su segunda temporada en Manchester, sentenció: "e siento mucho más cómodo ahora, y marcar goles me ha dado confianza. Espero poder seguir así cuando arranque el campeonato. No queremos hacer partidos como los del año pasado y molestar a la afición. Algunos fueron durante mucho tiempo al campo para vernos no jugar”.