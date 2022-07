El exabrupto de Francescoli al hablar del VAR y la polémica en River-Vélez: “En otros lados no llaman por las 200 pel…”

Capitán y referente del River campeón de la Copa Libertadores de 1996, Enzo Francescoli sigue ligado al club de sus amores. Actualmente el uruguayo se desempeña como Manager Deportivo de la Secretaría Técnica del Departamento de Fútbol de la institución de Núñez. En diálogo con diario Olé, el Príncipe se refirió al uso del VAR y las polémicas que se generaron desde su llegada.

El uruguayo dejó clara su postura sobre el uso del VAR.

Para comenzar, dejó clara su postura con respecto al uso de la tecnología: "No me llevo ni bien ni mal con el VAR. Debería ser un instrumento que le dé un arma más al árbitro para corregir sus errores, cosa que hoy no sucede. Debería usarse para aclarar alguna duda que tenga el árbitro. Que él pida la revisión y no lo llamen a él, esto agrega más confusión en las jugadas".

Además, el Príncipe decidió comparar el uso del VAR en nuestro fútbol con el europeo, donde su uso está más aceitado: "Cuanta más gente se agrega, más dudas se generan. Está mal utilizado desde el primer día. En otro lados está más agilizado y no llaman por las 200 pelotudeces que llaman hoy en día”.

Sobre la jugada del gol anulado ante Vélez en los octavos de final de la Copa Libertadores, Francescoli expresó: "No vi brazo de Suárez. Solo se ve con la imagen parada, lo cual no demuestra si pega o no la pelota. Si trazamos líneas e intervenimos en cosas muy finas, se pierde la esencia del juego. Si ves 43 veces (por Tobar) algo que no estás convencido y decís que sí, algo te convenció o pasó".

"Se ve el brazo en la foto o cuando se para la imagen y depende del plano. El cuadro por cuadro es difícil de calcular. Entiendo cuando no ve un offside de medio metro, está perfecto que lo llame. Pero no puedo trazar línea para ver una rodilla, no es el espíritu del juego", sentenció.