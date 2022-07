Francescoli habló del futuro de Gallardo en 2023 ¿en River?: "Si me preguntás mi pálpito..."

Cada fin de año, los hinchas de River temen por el día en que Marcelo Gallardo decida no extender su contrato y ponerle fin al ciclo más exitoso de la historia del club. Por esta razón, la pregunta sobre su continuidad siempre aparece conforme se acerca el mes de diciembre y Enzo Francescoli se animó a vislumbrar lo que podría suceder con el Muñeco.

Gallardo y Francescoli llevan ocho años de trabajo en conjunto.

En una extensa entrevista con Olé, el Príncipe se refirió a una eventual continuidad de Gallardo en su cargo como técnico de River: "Marcelo trabaja y es parte de las elecciones del club hasta el último día. Pensamos en el hoy. Marcelo está más que probado que es un DT importante para nosotros y para el fútbol en el mundo", aseguró antes de revelar cómo siente que se dará el futuro del DT.

"Es una decisión personal. Lo ha dicho mil veces. Tiene un contrato. Va a depender de él terminar el contrato y no renovar o romper la relación. Son decisiones personales. Si me preguntás el pálpito, hay que esperar a diciembre. Falta un montón. El presente es con este grupo y Gallardo, vamos actuando de tal forma", agregó el mánager que contrató a Gallardo en julio de 2014.

El día que cambió la historia reciente de River: Francescoli observa a Gallardo en su presentación como DT.

Como todos los años, Gallardo siempre se toma su tiempo para contemplar la situación actual del equipo y lo que podría llegar a suceder en el año siguiente. Por eso, Francescoli, que conoce al Muñeco como pocos ya que también fueron compañeros en la cancha, hizo enfásis en que sólo el técnico sabe qué hará en 2023.

Por su parte, Francescoli se refirió a su puesto como mánager, rol que cumple hace ocho años y tuvo como decisión fundamental la contratación del Gallardo luego de la salida de Ramón Díaz en 2014: "Estoy cómodo porque los dirigentes me dan el lugar que puedo tener. Me siento cómodo. No quiero ser técnico ni presidente", sentenció el uruguayo.