El gigante de Sudamérica que quiere a Agustín Rossi: Boca rechazó la primera oferta

Más allá del presente irregular del equipo, todas las partes que conforman el famoso mundo Boca están pendientes de la renovación de Agustín Rossi. El arquero es una de las grandes figuras del equipo pero, según hizo saber su agente en varias oportunidades, su salario es muy bajo comparado al estatus que adquirió: "Hace cuatro años que Agustín tiene un dólar de 50 pesos", dijo Miguel Gónzalez en radio La Red el lunes por la tarde. Ante la marcada diferencia entre lo que pretenden las partes, un gigante del continente hizo un ofrecimiento por el guardametas xeneize.

Rossi no renovó su contrato con Boca y su futuro es incierto.

De acuerdo a lo informado por Diego Monroig en ESPN, Boca ya estaría buscando un reemplazante para Rossi, ya que la dirigencia del club de la Ribera "no está confiada" en que las negociaciones lleguen a buen puerto. Algunas semanas atrás, Clarín reportó que nada más y nada menos que Flamengo envió una propuesta formal a Brandsen 805 de 2 millones de dólares.

Como era de esperar, Boca la rechazó de forma inmediata. Sin embargo, este escenario podría cambiar drásticamente si la renovación de Rossi no sucede antes de fin de año: "Estamos negociando hace un año pero me citaron a una sola reunión. A partir del 1° de enero de 2023 podemos negociar con cualquier club", disparó el representante del arquero.

El tiempo pasa y la dirigencia de Boca no se movió para renovar a uno de sus pilares en los últimos años. Si esta historia continúa así, Rossi podría seguir los pasos de Julio Buffarini, Eduardo Salvio, Cristian Pavón y Carlos Izquierdoz e irse del Xeneize con el pase en su poder.

“Rossi es de Boca, de Boca no se va”. El grito de la gente para el arquero xeneize. pic.twitter.com/eU8Me54hVk — Juampi Reynoso (@juampireynoso) July 24, 2022

A base de grandes partidos y penales atajados, Rossi se sacó el estigma por algunos errores puntuales en su primera etapa en Boca y se convirtió en uno de los jugadores más queridos por la gente: el último domingo, la Bombonera lo ovacionó y pidió por su renovación: "Oh le le, oh la la, Rossi es de Boca, de Boca no se va", cantaron los hinchas.