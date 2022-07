La tajante decisión de Gallardo pese a la victoria de River ante Aldosivi

Luego del triunfo ante Gimnasia el pasado jueves, River cosechó su segundo triunfo al hilo. El Millonario venció por 3-0 a Aldosivi de Mar del Plata en un partido que se destrabó en tan solo cinco minutos. Agustín Palavecino, Lucas Beltrán y Miguel Borja fueron los encargados de darle el triunfo a su equipo.

El Muñeco mostró su solidaridad y decidió no hablar en conferencia de prensa.

En este contexto, mientras se esperaba por la palabra de Marcelo Gallardo, se conoció que una vez más, la quinta de forma consecutiva en lo que va del torneo de la Liga Profesional de fútbol, el Muñeco no dijo presente y decidió suspender su conferencia de prensa en el José María Minella.

¿El motivo? Tras la negativa que recibieron los medios partidarios del Millonario de ser acreditados para el partido de la novena fecha del certamen, el director técnico mostró su solidaridad con los mismos y optó por no enfrentar los micrófonos. Dicha medida no es nueva, ya que hace tiempo desde el Tiburón han tomado la determinación de no acreditar prensa visitante, aduciendo la falta de cabinas disponibles para el trabajo en el estadio. Esto debido a que la platea techada está clausurada por peligro de derrumbe.

Carlos Tevez tomó la misma decisión

En el marco de la sexta fecha del actual torneo de la Liga Profesional, Rosario Central visitó Mar del Plata para enfrentar a Aldosivi. Luego del partido, que fue triunfo para el local (el primero del torneo) por 2-1, Carlos Tevez optó por no hablar con la prensa. La causa fue la misma que la de Marcelo Gallardo.