El palo de Battaglia a Riquelme y el Consejo de Boca: “Me dolió la…

La salida de Sebastián Battaglia todavía arroja signos de pregunta en el mundo Boca. El DT fue despedido de forma sorpresiva luego de la eliminación por Copa Libertadores, lo que significó el primero de una serie de decisiones y momentos que provocaron una crisis en el Xeneize que tiene a Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol en el centro de la tormenta.

En charla con Alejandro Fantino, Battaglia rompió el silencio por primera vez desde que terminó su ciclo en Boca y, al igual que muchos, aseguró que su salida lo tomó por sorpresa y que su relación con Riquelme no fue la mejor durante su paso por el club de la Ribera: "Me dolió la manera y la forma. Al fin y al cabo todos queremos el bien para Boca, de diferentes maneras. Me hubiese gustado tener un poco más de charlas de fútbol con él mientras estaba en Boca".

Luego, el exentrenador del Xeneize agregó más detalles sobre sus sentimientos luego de ser despedido por sus excompañeros: "Me hubiese gustado que las cosas hayan sido de otra manera, que hablemos un poco más, que sea como debe ser. Ellos tenían la decisión tomada, deberán dar las explicaciones de por qué toman las decisiones que toman, yo estoy tranquilo con el trabajo que hice".

Siempre fiel a su perfil bajo, Battaglia no quiso entrar en demasiada polémica y aseguró que las consecuencias de transitar el mundo Boca no lo sorprendieron en lo más mínimo: "Yo lo viví con naturalidad, me tocó estar desde muy chico. Viví las tres pensiones y después llegar a ser jugador profesional y ser técnico... para mi el Mundo Boca era normal".

En Animales Sueltos, el máximo ganador de la historia del Xeneize no dudó en reafirmar que todavía no comprende su despido luego de una eliminación que no tenía sabor a fin de ciclo: "No sé por qué me fui".