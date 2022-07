Izquierdoz se va al Sporting Gijón: el llamativo motivo oficial que comunicó Boca

Fin de la novela y adiós al último capitán campeón en Boca. Carlos Izquierdoz se va del Xeneize. Así lo confirmó Mauricio "Chicho" Serna, integrante del Consejo de Fútbol, quien también anunció cuál es la propuesta concreta que tiene el futbolista para seguir su carrera: Sporting de Gijón de España, club de la Segunda División de España que en la última liga finalizó 17° sobre 22 equipos. ¿Los motivos de la salida? El colombiano aseguró que el defensor pidió irse por "temas familiares"...

En diálogo con Al Mediodía Se Habla Así en DirecTV Sports, el exmediocampista fue consultado por la situación del Cali y expresó sin vueltas: "Izquierdoz ha estado con el departamento médico, ha estado lesionado, y después queremos transmitirles que él nos ha pedido ser transferido, nos ha pedido para irse... Tiene una posibilidad muy clara para irse a jugar a España, al Sporting de Gijón, y en las próximas horas se estará cerrando todo el tema para que Izquierdoz siga su carrera en España".

Más tarde, Serna habló con TyC Sports y dio más detalles sobre la salida de Izquierdoz de Boca: "El cuerpo técnico nuevo, a la cabeza de Hugo Ibarra, tomó la decisión de que Izquierdoz no jugara ese partido. Sumado a eso, en una práctica Izquierdoz se lesionó y todavía sigue en recuperación. No le encontremos lo que no existe".

Cuando Horacio Pagani tomó como potencial la partida del defensor, Serna aclaró llamativamente: "Hoy se acaba de cerrar todo y se va. Él nos ha pedido por temas familiares poder irse. El club, como corresponde, ha accedido a ese pedido".

Finalmente, sobre la pérdida del defensor en el plantel, Serna explicó que no hay forma de saber qué tan difícil será reemplazarlo: "Lo evaluaremos con el tiempo. El tiempo pone las cosas en su lugar y da la razón. Yo fui capitán de Boca, a mí no me renovaron y tuve que irme. Y era lo que más anhelaba".

El integrante del Consejo de Fútbol sorprendió con sus declaraciones sobre la situación del Cali. Izquierdoz pasó de capitán e indiscutido en el equipo a perder el puesto inmediatamente con el cambio de técnico, se quedó afuera por lesión y se cerró su salida a España en menos de un mes, por temas familiares. Así, Boca se queda sin un central de jerarquía que se va por la puerta de atrás...