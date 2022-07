Entre risas, Serna dio una sentencia sobre Ibarra y el futuro DT de Boca que generó gran polémica: "Ojalá no sea..."

Se rio. Cuando Chicho Serna escuchó la respetuosa pregunta de Ariel Senosiain sobre la búsqueda de un técnico para 2023, situación que el propio Bermúdez había asumido en la presentación de Hugo Ibarra como técnico de Boca hasta diciembre de 2022, su reacción fue reírse. "Perdón, me da risa lo que escucho, no por irrespetuoso, sino porque si hemos venido diciendo y repetimos que nuestro cuerpo técnico está ratificado hasta diciembre, no está bien que nosotros estemos hablando por afuera con otros entrenadores. Me parece que ni siquiera amerita una respuesta", dijo el flamante integrante del Consejo de Fútbol que supervisa Juan Román Riquelme.

"¿Pero por qué no?", le repreguntó con buen tino el conductor de Líbero, ciclo de TyC Sports. "Porque no somos así", insistió Serna. Y agregó: "Hay total respeto y confianza en nuestro cuerpo técnico. Y no lo hemos hecho ni lo haremos (buscar otro técnico) hasta el último día en que estén acá. Ojalá no sea solo hasta diciembre y sea mucho más. El contrato es hasta diciembre. En diciembre nos sentaremos, evaluaremos todas las posibilidades y miraremos qué decisión se toma".

"Repito: al nosotros reconfirmarlo no queda bien que por fuera estemos hablando con otros entrenadores. Y de verdad les digo: no por irrespetuosos ni soberbios, pero nos causa risa muchas veces y creo que lo mismo les pasa a todos nuestros hinchas, porque prendemos la televisión y cada día llegan más informaciones de que estamos buscando entrenador, que nos sentamos con Pedro, con Pablo, con Matías y no es así. Pero también entendemos cómo es el juego de la política en el club", cerró Serna, quien dijo lo contrapuesto a lo que había asegurado Bermúdez 11 días antes, en la conferencia de presentación de Ibarra como DT de Boca.

En aquella oportunidad, el exdefensor xeneize había explicado que la designación de Ibarra hasta diciembre, como virtual interino, tenía que ver con evitar decisiones urgentes para la designación de un técnico: "Nos queremos tomar el tiempo necesario y justo para tomar la mejor decisión a futuro. Creemos que es lo mejor por el momento para las circunstancias deportivas que se viven en nuestra institución. Tenemos la convicción de que una decisión posterior tiene que ser consensuada y darle el tiempo necesario para que se tome y no nos queremos equivocar".