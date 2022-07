Qué dijo Camila Homs tras el rumor de que De Paul podría quedarse sin Mundial: "Ojalá que..."

No quedan dudas de que el rumor sobre una posible ausencia de Rodrigo De Paul en el Mundial de Qatar 2022 alertó a más de uno. Desde que se conoció la noticia se especuló con que el futbolista no podría decir presente en la máxima cita mundialista en caso de incumplir con la cuota alimentaria que forma parte de la demanda de Camila Homs, madre de sus dos hijos, Francesca (3) y Bautista (1), a partir de una supuesta regla FIFA.

En este contexto Claudio Tapia, presidente de AFA, se refirió a la situación: "Para poder ir a Qatar no tenés que tener una denuncia penal con condena pendiente o algo de género, o algo similar. Es lo que entendemos de lo que marca el reglamento FIFA. Creo que están empezando el divorcio (N de la R: no se casaron, por lo que Homs solicita una reparación económica por los 12 años de convivencia). De acá hasta que la Justicia determine cuál es la cuota alimentaria que les corresponde, falta. Yo no creo que un padre se niegue a darle a sus hijos lo que realmente corresponde”.

Camila Homs, expareja del jugador del Atlético Madrid, habló con TN y se refirió al suceso: “Ojalá que se pueda llegar a un acuerdo cuanto antes, sé que es algo que él quiere un montón. Tenemos comunicación por nuestros hijos. Lo quiero es el padre de mis hijos y jamás quisiera hacerle daño ni que deje de hacer algo que es un montón para él, donde puso todos sus sueños”.

Para finalizar, se refirió a los dichos de su padre, quien se refirió a De Paul como un "pelotudo". “Como a cualquier padre, cuando ve que un hijo no está pasando un buen momento por una persona, directamente se la agarra con esa persona. Pero, como yo siempre digo, solamente hablo por mí, por mis dichos y mis hechos. No puedo hacerme cargo de lo que diga mi entorno, ni siquiera el más cercano como mi papá”, sentenció.